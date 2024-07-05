Ни капли сливок, одна пальма: Роскачество назвало марки сливочного масла, которое лучше не покупать

Сливочное масло традиционно считается одним из самых популярных и востребованных продуктов на кухне. Однако недавнее исследование Роскачества показало, что не все масло на рынке соответствует ожиданиям потребителей по качеству.

Нарушения в составе сливочного масла

Согласно результатам проверок, проведенных Роскачеством, некоторые производители сливочного масла жирностью 82,5% не спешат устранять нарушения, ранее указанные экспертами. Главное из них — добавление в масло растительных жиров, что кардинально меняет продукт. Такое масло не может считаться сливочным, поскольку в его состав входит пальмовое масло и фитостерины, что делает его стопроцентным фальсификатом.

Распространенные бренды под прицелом

Проблема касается не только масла с высоким содержанием жира. В исследовании были названы шесть популярных торговых марок, в продукции которых были обнаружены фитостерины. Среди них — масло жирностью 72,5% марок «Солнечная долина», «Деревенская буренка», «Молочная мозаика», «Волжаночка», а также масло 82,5% марок «Славянское» и «Вологодские традиции», сообщает pg11.

Эти результаты являются тревожным сигналом для потребителей и требуют более строгого контроля качества продуктов питания. Роскачество призывает покупателей быть бдительными и внимательно изучать состав продуктов перед покупкой. Важно понимать, что качественное сливочное масло должно содержать исключительно сливки без добавления растительных жиров.

Такие исследования подчеркивают необходимость постоянного мониторинга и проверок, чтобы обеспечивать россиянам доступ к качественным и безопасным продуктам питания.