Эксперты Росконтроля поделились информацией о сливочном масле, которое получило признание на российском рынке как лучший продукт в своей категории. В этом масле обнаружены только чистые сливки, и производители данного бренда не стали экономить на качестве сырья, сообщает пресс-служба Primpress.

Специалисты организации подчеркнули, что сливочное масло является уникальным продуктом, обладающим значительными пользой для здоровья, так как содержит множество важных элементов для организма. Однако, чтобы достичь максимального эффекта, необходимо, чтобы сливочное масло было натуральным, то есть произведено из настоящего коровьего молока.

По информации Росконтроля, последние проверки показали, что на полках магазинов все еще присутствует большое количество поддельного масла. Более того, многие производители используют немолочные жиры при производстве такого продукта, что позволяет сэкономить до 300 рублей со 1000 граммов готовой продукции.

Тем не менее, на рынке также представлено много высококачественного масла. Эксперты составили топ-5 брендов, на которые можно смело положиться, не боясь подделок. Из них выделяется бренд "Экомилк", который признан лучшим образцом. Ранее этот бренд попал в черный список из-за использования растительных жиров, однако теперь это абсолютно натуральный продукт, состоящий только из чистых сливок.

Также были одобрены марки "Вкуснотеево" и "Брест-Литовск", масло которых полностью соответствует стандартам ГОСТ и демонстрирует высочайшее качество. В рейтинге лучших также включены бренды "Лакомо" и Anchor 82%, получившие высокую оценку от профессиональной жюри за свой чистый и полезный состав.

Таким образом, исходя из данных специалистов, покупатели могут рассчитывать на качественное и полезное сливочное масло от надежных производителей. Выбрав бренды, включенные в топ-5, можно быть уверенным в получении настоящего продукта, соответствующего самым высоким стандартам качества.