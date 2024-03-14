Ни капли пальмы, только сливки: Роскачество определило лучшие марки сливочного масла на российском рынке

Специалисты Роскачества провели всестороннюю оценку сливочного масла, представленного в российских магазинах, и выявили лидеров среди десятков брендов. Исследование было мотивировано повышенным спросом на качественное масло в период Масленой недели, когда блины становятся основной едой на столах россиян.

В ходе экспертизы было проверено 72 бренда, приобретенных в различных уголках страны, включая Приморский край. Анализ показал, что 13 из них соответствуют высоким стандартам качества, что является обнадеживающим показателем. Четыре из этих марок даже имеют шанс получить всероссийский знак качества.

Выделенные марки, такие как «Коровка из Кореновки», «Радость вкуса», «Рузское молоко» и «Село зеленое», производят сливочное масло с жирностью 82,5%, используя исключительно натуральные коровьи сливки без добавления консервантов, антибиотиков или красителей. Эти продукты сохраняют свою форму при комнатной температуре, что свидетельствует об их натуральности и качестве.

Кроме того, эксперты Роскачества рекомендуют обратить внимание на такие бренды, как «Простоквашино», «Домик в деревне» и «Экомилк», которые также показали хорошие результаты в исследовании. Покупателям советуют выбирать эти марки для того, чтобы их праздничные блюда были не только вкусными, но и полезными.