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Ни капли пальмы, там 100% сливки: Росконтроль назвал лучшее сливочное масло

Ни капли пальмы, там 100% сливки: Росконтроль назвал лучшее сливочное масло

spasibovsem.ru

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Специалисты Росконтроля представили информацию о лучшем сливочном масле в России. Этот продукт отличается тем, что его состав состоит исключительно из чистых сливок, а производители не стеснялись в использовании высококачественного сырья.

Сливочное масло, по мнению экспертов, является уникальным и полезным продуктом, богатым необходимыми для организма элементами. Однако его полезные свойства могут быть реализованы только при условии, что масло произведено из натурального коровьего молока.

Последние исследования Росконтроля показали, что поддельных масел на рынке все еще достаточно много. Много производителей использует растительные жиры при изготовлении продукта, что позволяет им экономить на производстве.

Однако не все производители оказались недобросовестными, и на рынке также присутствует качественное сливочное масло. Росконтроль составил список лучших брендов, которые можно приобретать с уверенностью в их качестве и натуральности. Среди них выделяются «Экомилк», «Вкуснотеево», «Брест-Литовск», «Лакомо» и Anchor 82%, которые заслужили высокую оценку за чистоту и полезность состава, а также соответствие стандартам качества, сообщили в PRIMPRESS.

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