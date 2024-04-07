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· Артем Акчурин

Ни капли пальмы, 100% сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Ни капли пальмы, 100% сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

dela.ru

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Эксперты из Росконтроля представили покупателям список рекомендуемых производителей сливочного масла, которые отвечают высоким стандартам качества. В их отбор вошли четыре бренда, признанных специалистами этого центра.

Учитывая, что сливочное масло остается популярным продуктом среди жителей России, даже в период поста, когда многие ограничивают потребление молочной продукции, выбор качественного продукта становится ключевым. Многие потребители беспокоятся о подделках сливочного масла, содержащих пальмовое масло или говяжий жир.

Росконтроль подтверждает вероятность фальсификации сливочного масла, но признает, что на рынке присутствует множество качественных образцов. В результате длительных исследований экспертов были определены четыре лучших производителя сливочного масла, где в составе только натуральные сливки.

В списке рекомендованных брендов на первом месте оказалось масло "Экомилк" с содержанием жира 82,5%. Несмотря на предыдущее наличие растительных жиров, производитель значительно улучшил качество продукции, превратив «Экомилк» в один из лучших вариантов сливочного масла в данный момент.

Примеры сливочного масла под маркой "Брест-Литовск" также подвержены подделкам, поэтому рекомендуется покупать это продукт только в проверенных магазинах для обеспечения его качества. Росконтроль также одобрил для приобретения масла под марками "Вкуснотеево" и "Из Вологды", соответствующие ГОСТу, как сообщает ngnovoros.ru.

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