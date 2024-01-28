Ни капли кофеина, сплошная бурда: в Росконтроле назвали марки кофе, которые не стоит брать даже бесплатно

Недавно эксперты Росконтроля провели исследование растворимого кофе, предупреждая российских потребителей о возможных подделках. Они особенно уделили внимание сублимированному кофе, которое становится все более популярным благодаря своей простоте приготовления. Достаточно просто добавить кипятка, чтобы получить напиток даже при ограниченном времени.



Интересно, что несмотря на распространенное мнение о том, что растворимый кофе не является настоящим, результаты исследования показали, что сублимированный кофе может быть тем же качеством, что и молотый. Главное, чтобы использовалось высококачественное сырье при его производстве.



В лабораторном анализе были выделены несколько марок, признанных экспертами наилучшими в своей категории. Среди них можно назвать Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, а также российские марки "Московская кофейня на Паях" и "Черная Карта".Тем не менее, некоторые пробы были признаны некачественными: марка Italica, "Фаворит" и MacCoffee Favorite использовали растительное сырье другого происхождения, которое не имеет отношения к натуральному кофе, сообщает Primpress