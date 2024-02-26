Ни капли кофеина, сплошная бурда: назван кофе, который не стоит брать даже со скидкой
OKA.FM
Эксперты Росконтроля провели недавнее исследование растворимого кофе, предостерегая российских потребителей от возможных подделок.
В своем исследовании они уделили особое внимание сублимированному кофе, которое все больше набирает популярность благодаря простоте приготовления. Достаточно лишь добавить кипятка для получения данного напитка.
Интересно, что, несмотря на широко распространенное мнение о том, что растворимый кофе не является настоящим, результаты проведенного исследования показали, что сублимированный кофе может быть одинаково качественным, как и молотый. Важно, чтобы использовалось высококачественное сырье при его производстве.
В ходе лабораторного анализа было выделено несколько марок, которые эксперты признали наилучшими в своей категории. Среди них можно назвать "Jardin", "Jacobs", "Nescafe", "Ambassador Platinum", а также российские марки "Московская кофейня на Паях" и "Черная карта".
Тем не менее, некоторые образцы были признаны некачественными. Марка "Italica", "Фаворит" и "MacCoffee Favorite" использовали растительное сырье другого происхождения, которое не имеет отношения к натуральному кофе, сообщает пресс-служба Primpress.