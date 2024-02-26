Новости России
· Артем Акчурин

Ни капли кофеина, сплошная бурда: назван кофе, который не стоит брать даже со скидкой

Ни капли кофеина, сплошная бурда: назван кофе, который не стоит брать даже со скидкой

OKA.FM

Подписаться в Telegram

Эксперты Росконтроля провели недавнее исследование растворимого кофе, предостерегая российских потребителей от возможных подделок.

В своем исследовании они уделили особое внимание сублимированному кофе, которое все больше набирает популярность благодаря простоте приготовления. Достаточно лишь добавить кипятка для получения данного напитка.

Интересно, что, несмотря на широко распространенное мнение о том, что растворимый кофе не является настоящим, результаты проведенного исследования показали, что сублимированный кофе может быть одинаково качественным, как и молотый. Важно, чтобы использовалось высококачественное сырье при его производстве.


В ходе лабораторного анализа было выделено несколько марок, которые эксперты признали наилучшими в своей категории. Среди них можно назвать "Jardin", "Jacobs", "Nescafe", "Ambassador Platinum", а также российские марки "Московская кофейня на Паях" и "Черная карта".

Тем не менее, некоторые образцы были признаны некачественными. Марка "Italica", "Фаворит" и "MacCoffee Favorite" использовали растительное сырье другого происхождения, которое не имеет отношения к натуральному кофе, сообщает пресс-служба Primpress.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Таксист скончался в ДТП с грузовиком в Казани

Интересное в Казани

9 часов назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

служба борьбы с тараканами московская область

Новости Казани

день назад

В Казани отчитались о ходе строительства новой ветки метро

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

ремонт водонагревателя аристон в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске группа мужчин пыталась открыть подъездную дверь «Нивой»

Новости Казани

12 часов назад

Строительство мусоросжигательного завода в Казани приостановлено

Новости Казани

день назад

МЧС не отдает свою территорию для строительства школы в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Казани Советский район отправил на СВО «гуманитарки» на 208,5 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцев ждут похолодание до -24 и потепление до 3 градусов тепла
Лонгриды
4 дня назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

8 часов назад

На набережной Казанки летом откроют детский парк

Интересное в Казани

9 часов назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

Новости Татарстана

9 часов назад

В результате пожара в Буинском районе скончались два человека

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстан придут морозы до -22 градусов
Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ
Лонгриды
6 дней назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Новости Татарстана

11 часов назад

В Нижнекамске в 10 раз сократилось количество жалоб на качество воздуха

Новости Казани

12 часов назад

Строительство мусоросжигательного завода в Казани приостановлено

Новости Татарстана

12 часов назад

На благоустройство дворов в Татарстане потратили 10 млрд рублей
Страх перед имплантацией — разбираем мифы о стоматологии
Интересное в Казани
6 дней назад

Страх перед имплантацией — разбираем мифы о стоматологии