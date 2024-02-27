Ни капли кофеина, сплошная бурда: назван кофе, который не стоит брать даже по акции

После проведения актуального исследования растворимого кофе эксперты Росконтроля выступили с предостережением, чтобы предостеречь российских потребителей от возможных мошенничеств.

Анализируя этот напиток, эксперты уделили основное внимание сублимированной марке, которая становится все более знаменитой благодаря своей простоте в приготовлении – вам потребуется лишь горячая вода для его приготовления.



Удивительно, что несмотря на широко распространенную точку зрения о том, что растворимый кофе ничем не примечателен, результаты исследования подтвердили, что сублимированный кофе может быть равнозначным по качеству, таким же, как молотый. Однако для достижения подлинной вкусности напитка необходимо использование высококачественного сырья при его производстве.

