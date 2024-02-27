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· Артем Акчурин

Ни капли кофеина, сплошная бурда: назван кофе, который не стоит брать даже по акции

Ни капли кофеина, сплошная бурда: назван кофе, который не стоит брать даже по акции

OKA.FM

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После проведения актуального исследования растворимого кофе эксперты Росконтроля выступили с предостережением, чтобы предостеречь российских потребителей от возможных мошенничеств.

Анализируя этот напиток, эксперты уделили основное внимание сублимированной марке, которая становится все более знаменитой благодаря своей простоте в приготовлении – вам потребуется лишь горячая вода для его приготовления.

Удивительно, что несмотря на широко распространенную точку зрения о том, что растворимый кофе ничем не примечателен, результаты исследования подтвердили, что сублимированный кофе может быть равнозначным по качеству, таким же, как молотый. Однако для достижения подлинной вкусности напитка необходимо использование высококачественного сырья при его производстве.


В ходе лабораторных анализов были выявлены несколько наиболее выдающихся марок, которые эксперты признали наилучшими в своей нише. Среди них можно упомянуть такие известные бренды, как "Jardin", "Jacobs", "Nescafe", "Ambassador Platinum", а также российские продукты "Московская кофейня на паях" и "Черная карта".

Тем не менее, были обнаружены недобросовестные образцы. Марки "Italica", "Фаворит" и "MacCoffee Favorite" использовали растительное сырье, которое отличается от натурального кофе, сообщает Primpress.

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