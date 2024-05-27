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Ни капли кофеина: Росконтроль назвал кофе, которые лучше не брать даже по акции

Кофе растворимый пользуется большой популярностью среди россиян за его простоту приготовления и доступность.

pxhere.com

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Кофе растворимый пользуется большой популярностью среди россиян за его простоту приготовления и доступность. Тем не менее, не все производители растворимого кофе одинаковы. Эксперты Росконтроля провели исследование с целью выявить лучшие и худшие образцы на рынке.

Согласно результатам проверки, существует несколько брендов растворимого кофе, которые можно смело приобретать. К числу лучших отнесли:

- Monarch
- Jardin
- "Черная карта"
- "Московская кофейня на Паяхъ"
- Nescafe

Проведенный анализ показал, что эти марки производят качественный кофе, который не только безопасен и полезен, но и вкусен.

К сожалению, эксперты также выявили несколько образцов фальсифицированного кофе. В черный список попали:

- Бренд от известного производителя, доступный почти в каждом супермаркете. Этот товар не может считаться кофе, так как содержит примеси растительного происхождения, вероятнее всего, цикория или смесь злаков.
- Еще два бренда, содержащих примеси растительного происхождения вместо кофе.
- Кофе "три в одном", продаваемый у касс магазинов, содержит малое количество кофеина, а также добавлены вредные трансжиры вместо молочного жира.

Для выбора качественного растворимого кофе эксперты Росконтроля рекомендуют обращать внимание на следующие критерии:

- Состав: изучить внимательно состав продукта на упаковке. Настоящий кофе должен состоять только из 100% кофейных зерен.
- Цена: качественный растворимый кофе не может быть слишком дешевым.
- Производитель: выбирать проверенные бренды с хорошей репутацией.
- Упаковка: кофе должен быть упакован в герметичную упаковку для сохранения свежести и аромата.

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