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Ни капли кофеина, хуже снотворного: Росконтроль отметил кофе, которые лучше не покупать даже по акции

Исследование, проведенное экспертами Росконтроля, выявило, что некоторые марки растворимого кофе на рынке содержат весьма опасные вещества. 

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Исследование, проведенное экспертами Росконтроля, выявило, что некоторые марки растворимого кофе на рынке содержат весьма опасные вещества.

Пользуясь огромной популярностью среди россиян из-за своей простоты приготовления и доступности, растворимый кофе может иметь различное качество. Согласно результатам исследования, в числе надежных марок кофе, которые можно безопасно приобрести, оказались Monarch, Jardin и «Черная карта».

"На паяхъ московской кофейни" представлено множество брендов кофе, включая Nescafe. Исследование показало, что эти бренды производят настоящий кофе, который не только вкусный, но и полезный и безопасный.

К сожалению, несколько образцов были признаны фальсификатом экспертами. В черный список попали бренд от известного производителя, продающийся почти в каждом супермаркете. Этот товар был сделан из примеси растительного сырья другого происхождения, скорее всего, цикория или смеси злаковых культур, и не может называться "кофе".

В продуктах, продающихся на кассах магазинов, вы найдете два новых бренда кофе. Они содержат примеси растительного сырья вместо кофеин. Трансжиры, вредные для здоровья, добавлены вместо молочного жира. Эксперты Росконтроля делятся советами по выбору растворимого кофе. Они подчеркивают важность изучения состава продукта, чтобы убедиться, что он содержит только 100% кофейных зерен.

Не следует ожидать, что качественный растворимый кофе будет очень дешевым. Поэтому при выборе такого кофе рекомендуется ориентироваться на проверенные бренды с хорошей репутацией. Кроме того, упаковка такого кофе должна быть герметичной, чтобы сохранить свежесть и аромат. Приобретая растворимый кофе, стоит помнить, что вы платите не только за удобство, но и за качество. Чтобы избежать покупки фальсификата, рекомендуется выбирать проверенные бренды, чтобы наслаждаться настоящим кофе и быть уверенным в его безопасности для здоровья.

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