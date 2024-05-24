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Ни капли кофеина, хуже снотворного: Росконтроль назвал марки кофе, которые лучше не брать даже по акции

Быстрый и ароматный, растворимый кофе давно стал неотъемлемой частью жизни многих.

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Быстрый и ароматный, растворимый кофе давно стал неотъемлемой частью жизни многих.

Но за простотой приготовления иногда скрываются неожиданные и не всегда приятные сюрпризы. Росконтроль провел независимую экспертизу популярных марок растворимого кофе и готов ответить на вопрос, что же мы пьем на самом деле.

Бренды, которым можно доверять:

Результаты исследования показали, что на рынке достаточно марок, предлагающих действительно качественный продукт. В их числе:

  • Monarch
  • Jardin
  • «Черная карта»
  • «Московская кофейня на паяхъ»
  • Nescafe


Эти производители не обманывают ожидания покупателей: их кофе не только безопасен, но и обладает насыщенным вкусом и ароматом.

Фальсификат разоблачен!

Экспертиза выявила ряд марок, состав которых далек от идеального. Некоторые производители, стремясь сэкономить, добавляют в растворимый кофе дешевые заменители - цикорий, жженый ячмень и другие злаки. Под удар попали и некоторые образцы "кофе 3 в 1": в них обнаружили минимальное количество кофеина и вредные для здоровья трансжиры вместо молочного жира.

Как выбрать настоящий кофе?

Чтобы не стать жертвой недобросовестных производителей, Росконтроль рекомендует при выборе растворимого кофе обращать внимание на:

  • Состав: он должен быть максимально простым и понятным – 100% натуральный кофе.
  • Цену: слишком низкая цена - повод задуматься о качестве продукта.
  • Репутацию бренда: отдавайте предпочтение проверенным производителям.
  • Герметичность упаковки: она гарантирует сохранность вкуса и аромата кофе.


Помните, что ваше здоровье и наслаждение чашкой любимого напитка напрямую зависят от правильного выбора!

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