Ни капли кофеина, хуже снотворного: Росконтроль назвал марки кофе, которые лучше не брать даже по акции

Быстрый и ароматный, растворимый кофе давно стал неотъемлемой частью жизни многих.



Но за простотой приготовления иногда скрываются неожиданные и не всегда приятные сюрпризы. Росконтроль провел независимую экспертизу популярных марок растворимого кофе и готов ответить на вопрос, что же мы пьем на самом деле.



Бренды, которым можно доверять:



Результаты исследования показали, что на рынке достаточно марок, предлагающих действительно качественный продукт. В их числе:

Monarch

Jardin

«Черная карта»

«Московская кофейня на паяхъ»

Nescafe



Эти производители не обманывают ожидания покупателей: их кофе не только безопасен, но и обладает насыщенным вкусом и ароматом.



Фальсификат разоблачен!



Экспертиза выявила ряд марок, состав которых далек от идеального. Некоторые производители, стремясь сэкономить, добавляют в растворимый кофе дешевые заменители - цикорий, жженый ячмень и другие злаки. Под удар попали и некоторые образцы "кофе 3 в 1": в них обнаружили минимальное количество кофеина и вредные для здоровья трансжиры вместо молочного жира.



Как выбрать настоящий кофе?



Чтобы не стать жертвой недобросовестных производителей, Росконтроль рекомендует при выборе растворимого кофе обращать внимание на:

Состав: он должен быть максимально простым и понятным – 100% натуральный кофе.

Цену: слишком низкая цена - повод задуматься о качестве продукта.

Репутацию бренда: отдавайте предпочтение проверенным производителям.

Герметичность упаковки: она гарантирует сохранность вкуса и аромата кофе.



Помните, что ваше здоровье и наслаждение чашкой любимого напитка напрямую зависят от правильного выбора!