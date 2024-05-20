Ни капли кофеина, хуже снотворного: Росконтроль назвал кофе, которые лучше не брать даже по акции

В кофе были обнаружены вредные вещества

Растворимый кофе стал популярным выбором среди россиян из-за своей простоты приготовления и доступности. Однако не все бренды растворимого кофе одинаковы. Эксперты провели исследование, чтобы выявить лучшие и худшие образцы на рынке. Пишет "Наша Газета".

Лучшие бренды растворимого кофе

Согласно экспертам, среди брендов растворимого кофе есть те, которые заслуживают доверия. Среди них:

- Monarch

- Jardin

- «Черная карта»

- «Московская кофейня на паяхъ»

- Nescafe

Эти бренды производят кофе, который и вкусен, и безопасен.

Подделка кофе

Не все образцы соответствуют качеству. Эксперты выявили несколько образцов фальсификата, включая те, которые содержат:

- Примеси растительного происхождения вместо кофейных зерен

Советы по выбору растворимого кофе

Эксперты советуют обращать внимание на состав продукта, цену, производителя и упаковку при выборе растворимого кофе. Помните, что качественный продукт гарантирует ваше удовлетворение от кофе без риска для здоровья.