Ни капли кофеина, хуже снотворного: Росконтроль назвал кофе, которые лучше не брать даже по акции
В кофе были обнаружены вредные вещества
Растворимый кофе стал популярным выбором среди россиян из-за своей простоты приготовления и доступности. Однако не все бренды растворимого кофе одинаковы. Эксперты провели исследование, чтобы выявить лучшие и худшие образцы на рынке. Пишет "Наша Газета".
Лучшие бренды растворимого кофе
Согласно экспертам, среди брендов растворимого кофе есть те, которые заслуживают доверия. Среди них:
- Monarch
- Jardin
- «Черная карта»
- «Московская кофейня на паяхъ»
- Nescafe
Эти бренды производят кофе, который и вкусен, и безопасен.
Подделка кофе
Не все образцы соответствуют качеству. Эксперты выявили несколько образцов фальсификата, включая те, которые содержат:
- Примеси растительного происхождения вместо кофейных зерен
Советы по выбору растворимого кофе
Эксперты советуют обращать внимание на состав продукта, цену, производителя и упаковку при выборе растворимого кофе. Помните, что качественный продукт гарантирует ваше удовлетворение от кофе без риска для здоровья.
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