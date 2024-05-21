Ни капли кофеина, хуже снотворного: Росконтроль назвал кофе, которые лучше не брать даже бесплатно
В них обнаружены очень вредные вещества
Растворимый кофе пользуется огромной популярностью среди жителей России благодаря своей легкой приготовимости и доступности. Тем не менее, не все бренды растворимого кофе одинаково хороши. Эксперты Росконтроля провели исследование, в ходе которого были выявлены лучшие и худшие образцы на рынке.
Согласно результатам исследования, существует несколько брендов растворимого кофе, которые заслуживают доверия. К числу лучших отнесли:
- Monarch
- Jardin
- "Черная карта"
- "Московская кофейня на паяхъ"
- Nescafe
Эти бренды производят качественный кофе, который не только безопасен для здоровья, но и обладает отличным вкусом.
Тем не менее, эксперты также идентифицировали несколько фальсифицированных образцов. В список недобросовестных производителей попали:
- Бренд от известного производителя, доступный почти в каждом супермаркете. Этот продукт мог бы называться "кофе", но фактически содержит растительные добавки другого происхождения, вероятнее всего, цикорий или злаковые.
- Еще два бренда, которые также содержат примеси растительных добавок вместо кофе.
- Кофе "три в одном", продаваемый у касс магазинов, содержит минимальное количество кофеина, а вместо молочного жира в него добавлены вредные трансжиры.
Для выбора качественного растворимого кофе эксперты Росконтроля рекомендуют обращать внимание на следующие критерии:
- Состав: удостоверьтесь, что продукт содержит только 100% кофейных зерен.
- Цена: хороший кофе не может быть слишком дешевым.
- Производитель: выбирайте проверенные бренды с хорошей репутацией.
- Упаковка: кофе должен быть упакован в герметичную упаковку для сохранения свежести и аромата.
Выбирая растворимый кофе, помните, что вы инвестируете не только в удобство, но и в качество. Придерживаясь проверенных брендов и избегая фальсификатов, вы сможете наслаждаться настоящим кофе, не беспокоясь за свое здоровье.
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