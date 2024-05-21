Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Ни капли кофеина, хуже снотворного: Росконтроль назвал кофе, которые лучше не брать даже бесплатно

Растворимый кофе стал популярным среди жителей России благодаря своей легкости приготовления и доступности.

Подписаться в Telegram

В них обнаружены очень вредные вещества

Растворимый кофе пользуется огромной популярностью среди жителей России благодаря своей легкой приготовимости и доступности. Тем не менее, не все бренды растворимого кофе одинаково хороши. Эксперты Росконтроля провели исследование, в ходе которого были выявлены лучшие и худшие образцы на рынке.

Согласно результатам исследования, существует несколько брендов растворимого кофе, которые заслуживают доверия. К числу лучших отнесли:

- Monarch
- Jardin
- "Черная карта"
- "Московская кофейня на паяхъ"
- Nescafe

Эти бренды производят качественный кофе, который не только безопасен для здоровья, но и обладает отличным вкусом.

Тем не менее, эксперты также идентифицировали несколько фальсифицированных образцов. В список недобросовестных производителей попали:

- Бренд от известного производителя, доступный почти в каждом супермаркете. Этот продукт мог бы называться "кофе", но фактически содержит растительные добавки другого происхождения, вероятнее всего, цикорий или злаковые.
- Еще два бренда, которые также содержат примеси растительных добавок вместо кофе.
- Кофе "три в одном", продаваемый у касс магазинов, содержит минимальное количество кофеина, а вместо молочного жира в него добавлены вредные трансжиры.

Для выбора качественного растворимого кофе эксперты Росконтроля рекомендуют обращать внимание на следующие критерии:

- Состав: удостоверьтесь, что продукт содержит только 100% кофейных зерен.
- Цена: хороший кофе не может быть слишком дешевым.
- Производитель: выбирайте проверенные бренды с хорошей репутацией.
- Упаковка: кофе должен быть упакован в герметичную упаковку для сохранения свежести и аромата.

Выбирая растворимый кофе, помните, что вы инвестируете не только в удобство, но и в качество. Придерживаясь проверенных брендов и избегая фальсификатов, вы сможете наслаждаться настоящим кофе, не беспокоясь за свое здоровье.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Подростки в Казани стреляли с балкона из пневматического оружия

Новости Казани

день назад

Тур по городам от ВкусВилла: вкусное путешествие по восьми городам

борьба с короедом вызвать специалиста

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане родители не пускают детей на ЕГЭ

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

ремонт электроплит стеклокерамика в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В казанском сквере произошло возгорание

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани скончался мотоциклист и пострадала девушка-пешеход из-за ДТП

Новости Татарстана

день назад

Депутаты из РТ попросил демобилизовать многодетных отцов

Новости Казани

день назад

В Казани останавливали троллейбусы и трамваи из-за безбилетников

Новости Казани

3 часа назад

В казанском метро стали реже ходить поезда

Новости Казани
день назад

Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от «Спартака»

Новости Казани

3 часа назад

В Казани движение по мосту Миллениум хотят открыть в июле

Полезное

6 часов назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

Новости Казани

4 часа назад

Стало известно, какие имена чаще всего дают детям в Казани

Новости Татарстана

5 часов назад

Из Татарстана могут запустить самолёты в Катаром и Индией
Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии
Лонгриды
5 дней назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Казани

6 часов назад

СК расследует избиение ребенка в «Салават Купере»

Новости Татарстана

6 часов назад

Школьники из РТ чаще всего сдают химию

Новости Казани

8 часов назад

В Казани ряд троллейбусов изменили маршрут из-за повреждения сети
Слепота или спасение от близорукости: 5 мифов о лазерной коррекции зрения, которые с легкостью развеет офтальмолог
Интересное в Казани
5 дней назад

Слепота или спасение от близорукости: 5 мифов о лазерной коррекции зрения, которые с легкостью развеет офтальмолог