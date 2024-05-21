Ни капли кофеина, хуже снотворного: Росконтроль назвал кофе, которые лучше не брать даже бесплатно

В них обнаружены очень вредные вещества

Растворимый кофе пользуется огромной популярностью среди жителей России благодаря своей легкой приготовимости и доступности. Тем не менее, не все бренды растворимого кофе одинаково хороши. Эксперты Росконтроля провели исследование, в ходе которого были выявлены лучшие и худшие образцы на рынке.

Согласно результатам исследования, существует несколько брендов растворимого кофе, которые заслуживают доверия. К числу лучших отнесли:

- Monarch

- Jardin

- "Черная карта"

- "Московская кофейня на паяхъ"

- Nescafe

Эти бренды производят качественный кофе, который не только безопасен для здоровья, но и обладает отличным вкусом.

Тем не менее, эксперты также идентифицировали несколько фальсифицированных образцов. В список недобросовестных производителей попали:

- Бренд от известного производителя, доступный почти в каждом супермаркете. Этот продукт мог бы называться "кофе", но фактически содержит растительные добавки другого происхождения, вероятнее всего, цикорий или злаковые.

- Еще два бренда, которые также содержат примеси растительных добавок вместо кофе.

- Кофе "три в одном", продаваемый у касс магазинов, содержит минимальное количество кофеина, а вместо молочного жира в него добавлены вредные трансжиры.

Для выбора качественного растворимого кофе эксперты Росконтроля рекомендуют обращать внимание на следующие критерии:

- Состав: удостоверьтесь, что продукт содержит только 100% кофейных зерен.

- Цена: хороший кофе не может быть слишком дешевым.

- Производитель: выбирайте проверенные бренды с хорошей репутацией.

- Упаковка: кофе должен быть упакован в герметичную упаковку для сохранения свежести и аромата.

Выбирая растворимый кофе, помните, что вы инвестируете не только в удобство, но и в качество. Придерживаясь проверенных брендов и избегая фальсификатов, вы сможете наслаждаться настоящим кофе, не беспокоясь за свое здоровье.