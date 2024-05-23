Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Ни капли кофеина, хуже снотворного: Росконтроль назвал кофе, которое лучше никогда не покупать

Росконтроль проверил известные марки и поделился результатами, которые вас удивят.

Подписаться в Telegram

Любите бодрящий напиток, но не готовы тратить время на заваривание? Растворимый кофе – популярный вариант, но и здесь есть свои подводные камни. Росконтроль проверил известные марки и поделился результатами, которые вас удивят.

Эти бренды прошли проверку:

Специалисты выделили несколько марок, которые можно покупать без опасений:

  • Monarch
  • Jardin
  • «Черная карта»
  • «Московская кофейня на паяхъ»
  • Nescafe


Их продукция признана экспертами качественной и безопасной.

Не все производители честны со своими потребителями. Росконтроль выявил несколько марок, которые оказались фальсификатом:

  • Бренд-инcognito:эта популярная марка, продающаяся практически везде, на деле содержит примеси растительного сырья, предположительно, цикория или злаков. Название бренда пока держится в секрете.
  • Тайные нарушители: ещё две марки, названия которых не раскрываются, также грешат добавлением посторонних ингредиентов вместо кофе.
  • "Витаминный" кофе 3-в-1:в этом популярном продукте с касс супермаркетов практически нет кофеина, а вместо молочного жира используются опасные трансжиры.


Как не попасться на удочку подделок?

Росконтроль делится советами, которые помогут выбрать качественный растворимый кофе:

  • Внимательно изучайте состав: 100% кофейные зерна - единственный приемлемый вариант.
  • Не гонитесь за дешевизной: качественный продукт не может стоить копейки.
  • Доверяйте проверенным брендам.
  • Обращайте внимание на упаковку: она должна быть герметичной.


Делая осознанный выбор, вы получаете не только бодрость и наслаждение вкусом, но и уверенность в своём здоровье!

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Взятка в размере 20 млн рублей: какой срок грозит экс-министру образования РТ

Интересное в Казани

день назад

И грянул Гром! Чего стоит ожидать от продолжения популярной отечественной кинофраншизы о супергерое?

уничтожение клопов в лыткарино отзывы

Новости Татарстана

день назад

В РТ возвращаются ночные заморозки

Новости Казани

3 дня назад

Тур по городам от ВкусВилла: вкусное путешествие по восьми городам

штробирование стен под проводку цена в Москве

Новости Казани

6 часов назад

В Казани закрыли аэропорт

Новости Казани

день назад

В Казани в Советском районе будет новый ЖК

Новости Татарстана

7 часов назад

В РТ ликвидировали центр развития гольфа

Новости Татарстана

5 часов назад

В Нижнекамске эвакуируют сотрудников предприятий

Новости Татарстана

день назад

Экс-главу Минобразования Татарстана Энгеля Фаттахова могут арестовать за взятку
Лонгриды
22 минуты назад

«Это незаконно»: казанцы выступают против торговли на Баумана

«Это незаконно»: казанцы выступают против торговли на Баумана

Новости Татарстана

час назад

В РТ вновь объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

Интересное в Казани

7 часов назад

Чем занять детей на летних прогулках

Новости Татарстана

4 часа назад

Миноброны РФ сообщили, что в РТ сбили БПЛА

Новости Татарстана

6 часов назад

Директора КФУ Рамиля Хайрутдинова оставили под стражей
Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии
Лонгриды
7 дней назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Казани

6 часов назад

Главная красавица Татарстана выберет преемниц: кастинг Международного конкурса красоты «Мисс Офис» в Казани

Новости Казани

7 часов назад

В Казани на мосту Миллениум хотят сделать «М» светящейся

Новости Татарстана

8 часов назад

В Царицыно построят кольцевую развязку
Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной