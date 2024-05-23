Ни капли кофеина, хуже снотворного: Росконтроль назвал кофе, которое лучше никогда не покупать

Любите бодрящий напиток, но не готовы тратить время на заваривание? Растворимый кофе – популярный вариант, но и здесь есть свои подводные камни. Росконтроль проверил известные марки и поделился результатами, которые вас удивят.



Эти бренды прошли проверку:



Специалисты выделили несколько марок, которые можно покупать без опасений:

Monarch

Jardin

«Черная карта»

«Московская кофейня на паяхъ»

Nescafe



Их продукция признана экспертами качественной и безопасной.



Не все производители честны со своими потребителями. Росконтроль выявил несколько марок, которые оказались фальсификатом:

Бренд-инcognito:эта популярная марка, продающаяся практически везде, на деле содержит примеси растительного сырья, предположительно, цикория или злаков. Название бренда пока держится в секрете.

Тайные нарушители: ещё две марки, названия которых не раскрываются, также грешат добавлением посторонних ингредиентов вместо кофе.

"Витаминный" кофе 3-в-1:в этом популярном продукте с касс супермаркетов практически нет кофеина, а вместо молочного жира используются опасные трансжиры.



Как не попасться на удочку подделок?



Росконтроль делится советами, которые помогут выбрать качественный растворимый кофе:

Внимательно изучайте состав: 100% кофейные зерна - единственный приемлемый вариант.

Не гонитесь за дешевизной: качественный продукт не может стоить копейки.

Доверяйте проверенным брендам.

Обращайте внимание на упаковку: она должна быть герметичной.



Делая осознанный выбор, вы получаете не только бодрость и наслаждение вкусом, но и уверенность в своём здоровье!