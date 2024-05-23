Ни капли кофеина, хуже снотворного: Росконтроль назвал кофе, которое лучше никогда не покупать
Любите бодрящий напиток, но не готовы тратить время на заваривание? Растворимый кофе – популярный вариант, но и здесь есть свои подводные камни. Росконтроль проверил известные марки и поделился результатами, которые вас удивят.
Эти бренды прошли проверку:
Специалисты выделили несколько марок, которые можно покупать без опасений:
- Monarch
- Jardin
- «Черная карта»
- «Московская кофейня на паяхъ»
- Nescafe
Их продукция признана экспертами качественной и безопасной.
Не все производители честны со своими потребителями. Росконтроль выявил несколько марок, которые оказались фальсификатом:
- Бренд-инcognito:эта популярная марка, продающаяся практически везде, на деле содержит примеси растительного сырья, предположительно, цикория или злаков. Название бренда пока держится в секрете.
- Тайные нарушители: ещё две марки, названия которых не раскрываются, также грешат добавлением посторонних ингредиентов вместо кофе.
- "Витаминный" кофе 3-в-1:в этом популярном продукте с касс супермаркетов практически нет кофеина, а вместо молочного жира используются опасные трансжиры.
Как не попасться на удочку подделок?
Росконтроль делится советами, которые помогут выбрать качественный растворимый кофе:
- Внимательно изучайте состав: 100% кофейные зерна - единственный приемлемый вариант.
- Не гонитесь за дешевизной: качественный продукт не может стоить копейки.
- Доверяйте проверенным брендам.
- Обращайте внимание на упаковку: она должна быть герметичной.
Делая осознанный выбор, вы получаете не только бодрость и наслаждение вкусом, но и уверенность в своём здоровье!
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