«Ни капельки сливок, сплошная пальма»: в Роскачестве выявили черный список сливочного масла, а мы берем по 2 пачки
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Сливочное масло остаётся одним из фаворитов на кухне у многих россиян. Именно это масло придаёт блюдам неповторимый вкус и обогащает их полезными жирами и витаминами. Однако не вся продукция, представленная на рынке, соответствует ожиданиям потребителей по качеству и натуральности.
Поэтому специалисты Росконтроля провели масштабное исследование, чтобы выявить наиболее достойные бренды и рассказать, как выбрать действительно хорошее масло.
Значение натурального сливочного масла для здоровья
Сливочное масло, изготовленное из чистых натуральных сливок, содержит ценные компоненты:
- Витамины A, D, E, которые укрепляют иммунную систему, способствуют здоровью кожи и зрения, поддерживают минеральный обмен в костях.
- Ненасыщенные жирные кислоты, важные для работы мозга и обмена веществ.
- Антиоксиданты, которые помогают замедлить процессы старения и повышают общую резистентность организма к внешним воздействиям.
Потребление масла с искусственными добавками или растительными жирами, напротив, может привести к ухудшению здоровья сердечно-сосудистой системы и увеличить риск хронических заболеваний.
Производство качественного сливочного масла
Процесс изготовления качественного сливочного масла подразумевает строгий контроль на каждом этапе:
- Использование только натуральных сливок и молока. Запрещено добавление растительных жиров.
- Соответствие ГОСТу. Госстандарты обеспечивают высокое качество продукции, исключая использование неподходящих добавок.
Тщательный контроль качества. На производстве проверяют свежесть сырья, соблюдение температурных режимов и условий хранения.
Результаты исследования Росконтроля
Исследование ассортимента сливочного масла на рынке показало, что лучшими считаются марки с жирностью 82,5 процента и 72,5 процента. Например, масла «Вкуснотеево», Valuiki «Традиционное», «Экомилк» и «Белорусское» «Традиционное» зарекомендовали себя как высококачественные продукты с отличными вкусовыми качествами и натуральным составом.
Как выбрать качественное сливочное масло: советы от экспертов
При выборе сливочного масла обращайте внимание на следующие моменты:
- Изучение состава. В идеале в составе должны быть только сливки и молоко.
- Качество упаковки. Герметичная и непрозрачная упаковка предотвращает проникновение воздуха и сохраняет свежесть масла.
- Срок годности. Натуральное масло обычно хранится не дольше 30–45 дней.
- Выбор проверенных производителей. Покупайте масло от репутабельных брендов, известных своим качеством.
Правильный выбор сливочного масла важен не только для вкуса блюд, но и для здоровья. Следуя рекомендациям экспертов и результатам проверок Росконтроля, можно избежать покупки поддельной продукции и обеспечить своё питание качественным и полезным продуктом.
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