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«Ни капельки сливок, сплошная пальма»: в Роскачестве выявили черный список сливочного масла, а мы берем по 2 пачки

Сливочное масло остаётся одним из фаворитов на ...

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Сливочное масло остаётся одним из фаворитов на кухне у многих россиян. Именно это масло придаёт блюдам неповторимый вкус и обогащает их полезными жирами и витаминами. Однако не вся продукция, представленная на рынке, соответствует ожиданиям потребителей по качеству и натуральности.

Поэтому специалисты Росконтроля провели масштабное исследование, чтобы выявить наиболее достойные бренды и рассказать, как выбрать действительно хорошее масло.

Значение натурального сливочного масла для здоровья

Сливочное масло, изготовленное из чистых натуральных сливок, содержит ценные компоненты:

  • Витамины A, D, E, которые укрепляют иммунную систему, способствуют здоровью кожи и зрения, поддерживают минеральный обмен в костях.
  • Ненасыщенные жирные кислоты, важные для работы мозга и обмена веществ.
  • Антиоксиданты, которые помогают замедлить процессы старения и повышают общую резистентность организма к внешним воздействиям.

Потребление масла с искусственными добавками или растительными жирами, напротив, может привести к ухудшению здоровья сердечно-сосудистой системы и увеличить риск хронических заболеваний.

Производство качественного сливочного масла

Процесс изготовления качественного сливочного масла подразумевает строгий контроль на каждом этапе:

  • Использование только натуральных сливок и молока. Запрещено добавление растительных жиров.
  • Соответствие ГОСТу. Госстандарты обеспечивают высокое качество продукции, исключая использование неподходящих добавок.

Тщательный контроль качества. На производстве проверяют свежесть сырья, соблюдение температурных режимов и условий хранения.

Результаты исследования Росконтроля

Исследование ассортимента сливочного масла на рынке показало, что лучшими считаются марки с жирностью 82,5 процента и 72,5 процента. Например, масла «Вкуснотеево», Valuiki «Традиционное», «Экомилк» и «Белорусское» «Традиционное» зарекомендовали себя как высококачественные продукты с отличными вкусовыми качествами и натуральным составом.

Как выбрать качественное сливочное масло: советы от экспертов

При выборе сливочного масла обращайте внимание на следующие моменты:

  • Изучение состава. В идеале в составе должны быть только сливки и молоко.
  • Качество упаковки. Герметичная и непрозрачная упаковка предотвращает проникновение воздуха и сохраняет свежесть масла.
  • Срок годности. Натуральное масло обычно хранится не дольше 30–45 дней.
  • Выбор проверенных производителей. Покупайте масло от репутабельных брендов, известных своим качеством.

Правильный выбор сливочного масла важен не только для вкуса блюд, но и для здоровья. Следуя рекомендациям экспертов и результатам проверок Росконтроля, можно избежать покупки поддельной продукции и обеспечить своё питание качественным и полезным продуктом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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