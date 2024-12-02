«Ни капельки сливок, сплошная пальма»: в Роскачестве выявили черный список сливочного масла, а мы берем по 2 пачки

Сливочное масло остаётся одним из фаворитов на кухне у многих россиян. Именно это масло придаёт блюдам неповторимый вкус и обогащает их полезными жирами и витаминами. Однако не вся продукция, представленная на рынке, соответствует ожиданиям потребителей по качеству и натуральности.

Поэтому специалисты Росконтроля провели масштабное исследование, чтобы выявить наиболее достойные бренды и рассказать, как выбрать действительно хорошее масло.

Значение натурального сливочного масла для здоровья

Сливочное масло, изготовленное из чистых натуральных сливок, содержит ценные компоненты:

Витамины A, D, E, которые укрепляют иммунную систему, способствуют здоровью кожи и зрения, поддерживают минеральный обмен в костях.

Ненасыщенные жирные кислоты, важные для работы мозга и обмена веществ.

Антиоксиданты, которые помогают замедлить процессы старения и повышают общую резистентность организма к внешним воздействиям.

Потребление масла с искусственными добавками или растительными жирами, напротив, может привести к ухудшению здоровья сердечно-сосудистой системы и увеличить риск хронических заболеваний.

Производство качественного сливочного масла

Процесс изготовления качественного сливочного масла подразумевает строгий контроль на каждом этапе:

Использование только натуральных сливок и молока. Запрещено добавление растительных жиров.

Соответствие ГОСТу. Госстандарты обеспечивают высокое качество продукции, исключая использование неподходящих добавок.

Тщательный контроль качества. На производстве проверяют свежесть сырья, соблюдение температурных режимов и условий хранения.

Результаты исследования Росконтроля

Исследование ассортимента сливочного масла на рынке показало, что лучшими считаются марки с жирностью 82,5 процента и 72,5 процента. Например, масла «Вкуснотеево», Valuiki «Традиционное», «Экомилк» и «Белорусское» «Традиционное» зарекомендовали себя как высококачественные продукты с отличными вкусовыми качествами и натуральным составом.

Как выбрать качественное сливочное масло: советы от экспертов

При выборе сливочного масла обращайте внимание на следующие моменты:

Изучение состава. В идеале в составе должны быть только сливки и молоко.

Качество упаковки. Герметичная и непрозрачная упаковка предотвращает проникновение воздуха и сохраняет свежесть масла.

Срок годности. Натуральное масло обычно хранится не дольше 30–45 дней.

Выбор проверенных производителей. Покупайте масло от репутабельных брендов, известных своим качеством.

Правильный выбор сливочного масла важен не только для вкуса блюд, но и для здоровья. Следуя рекомендациям экспертов и результатам проверок Росконтроля, можно избежать покупки поддельной продукции и обеспечить своё питание качественным и полезным продуктом.

