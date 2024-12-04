«Ни капельки сливок, одна пальма»: в Роскачестве выявили черный список сливочного масла, а мы берем по 2 пачки

Сливочное масло — популярный продукт на кухне, который используется как для приготовления блюд, так и в чистом виде. Однако не все варианты на полках магазинов соответствуют стандартам качества.

Росконтроль провёл проверку популярных брендов, чтобы помочь потребителям избежать ошибок при выборе. Результаты исследований и рекомендации экспертов помогут вам определить, какое масло достойно места на вашем столе.

Почему натуральное масло важно для здоровья?

Качественное сливочное масло изготавливается только из натуральных сливок или молока, что делает его ценным источником полезных веществ. В его составе находятся:

Витамины A, D, E: поддерживают иммунитет, здоровье кожи и костей.

Ненасыщенные жирные кислоты: играют важную роль в работе мозга и обменных процессах.

Антиоксиданты: помогают организму бороться с воздействием окружающей среды и замедляют процессы старения.

Масло, содержащее растительные жиры и химические добавки, может нанести вред организму, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений метаболизма.

Как производится качественное сливочное масло?

Процесс изготовления качественного масла строго регламентирован. Вот основные этапы:

Сырьё: только натуральные сливки и молоко. Применение растительных жиров недопустимо.

ГОСТ: продукция, изготовленная по государственным стандартам, гарантирует натуральность.

Контроль: каждая стадия, от отбора сырья до упаковки, проходит строгую проверку.

Проверка Росконтроля: кто в лидерах?

Росконтроль исследовал сливочное масло различных брендов, оценивая его состав, жирность, вкусовые качества и соответствие стандартам. Наилучшие результаты показали:

«Вкуснотеево»

«Экомилк»

«Белорусское» «Традиционное»

«Вкуснотеево»

Valuiki «Традиционное»

Масло с жирностью 82,5% и 72,5% подтвердило свою натуральность, отсутствие заменителей молочного жира и высокое качество.

Как выбрать лучшее сливочное масло: советы экспертов

Чтобы выбрать качественный продукт, следуйте этим рекомендациям:

Проверяйте состав. Настоящее масло должно содержать только сливки или молоко. Если в списке ингредиентов есть растительные жиры, это маргарин или спред.

Смотрите на упаковку. Непрозрачная и герметичная упаковка сохраняет свежесть масла и защищает его от воздействия света.

Обращайте внимание на срок хранения. Натуральное масло хранится 30–45 дней. Если срок годности превышает этот показатель, это признак использования консервантов.

Доверяйте проверенным производителям. Выбирайте бренды, прошедшие независимую проверку.

Почему правильный выбор масла так важен?

Сливочное масло — это не только вкус, но и здоровье. Выбирая качественный продукт, вы обеспечиваете организм важными витаминами и полезными жирами, избегая вредных добавок. Подходите к выбору осознанно, опираясь на рекомендации экспертов и результаты проверок.

Сливочное масло, соответствующее стандартам качества, станет не только вкусным, но и полезным дополнением к вашему рациону.

