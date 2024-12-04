Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Ни капельки сливок, одна пальма»: в Роскачестве выявили черный список сливочного масла, а мы берем по 2 пачки

Сливочное масло — популярный продукт на кухне, ...

здоровое-питание.рф

Подписаться в Telegram

Сливочное масло — популярный продукт на кухне, который используется как для приготовления блюд, так и в чистом виде. Однако не все варианты на полках магазинов соответствуют стандартам качества.

Росконтроль провёл проверку популярных брендов, чтобы помочь потребителям избежать ошибок при выборе. Результаты исследований и рекомендации экспертов помогут вам определить, какое масло достойно места на вашем столе.

Почему натуральное масло важно для здоровья?

Качественное сливочное масло изготавливается только из натуральных сливок или молока, что делает его ценным источником полезных веществ. В его составе находятся:

  • Витамины A, D, E: поддерживают иммунитет, здоровье кожи и костей.
  • Ненасыщенные жирные кислоты: играют важную роль в работе мозга и обменных процессах.
  • Антиоксиданты: помогают организму бороться с воздействием окружающей среды и замедляют процессы старения.

Масло, содержащее растительные жиры и химические добавки, может нанести вред организму, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений метаболизма.

Как производится качественное сливочное масло?

Процесс изготовления качественного масла строго регламентирован. Вот основные этапы:

  • Сырьё: только натуральные сливки и молоко. Применение растительных жиров недопустимо.
  • ГОСТ: продукция, изготовленная по государственным стандартам, гарантирует натуральность.
  • Контроль: каждая стадия, от отбора сырья до упаковки, проходит строгую проверку.

Проверка Росконтроля: кто в лидерах?

Росконтроль исследовал сливочное масло различных брендов, оценивая его состав, жирность, вкусовые качества и соответствие стандартам. Наилучшие результаты показали:

  • «Вкуснотеево»
  • «Экомилк»
  • «Белорусское» «Традиционное»
  • «Вкуснотеево»

Valuiki «Традиционное»

Масло с жирностью 82,5% и 72,5% подтвердило свою натуральность, отсутствие заменителей молочного жира и высокое качество.

Как выбрать лучшее сливочное масло: советы экспертов

Чтобы выбрать качественный продукт, следуйте этим рекомендациям:

  • Проверяйте состав. Настоящее масло должно содержать только сливки или молоко. Если в списке ингредиентов есть растительные жиры, это маргарин или спред.
  • Смотрите на упаковку. Непрозрачная и герметичная упаковка сохраняет свежесть масла и защищает его от воздействия света.
  • Обращайте внимание на срок хранения. Натуральное масло хранится 30–45 дней. Если срок годности превышает этот показатель, это признак использования консервантов.
  • Доверяйте проверенным производителям. Выбирайте бренды, прошедшие независимую проверку.

Почему правильный выбор масла так важен?

Сливочное масло — это не только вкус, но и здоровье. Выбирая качественный продукт, вы обеспечиваете организм важными витаминами и полезными жирами, избегая вредных добавок. Подходите к выбору осознанно, опираясь на рекомендации экспертов и результаты проверок.

Сливочное масло, соответствующее стандартам качества, станет не только вкусным, но и полезным дополнением к вашему рациону.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Игорь Николаев получил от челнинки письмо с неизвестным содержанием

Новости России

16 часов назад

Новый пульс цифровой трансформации: «Школа 21» открылась в Нижнем Новгороде

посоветуйте компанию по удалению плесени

Новости Татарстана

день назад

В Альметьевске вручили ордена Мужества родным 15 погибших на СВО бойцов

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Успейте сделать этой зимой: ТОП занятий, которые вы должны попробовать

t-shock обёртывание цена в Москве

Новости Татарстана

21 час назад

Стоимость проезда по Вознесенскому тракту составит от 176 до 567 рублей

Новости Казани

день назад

Певица МакSим из Казани рассказала о личном в «Шоу Воли» на ТНТ

Новости Татарстана

21 час назад

В Казани прокуратура проводит проверку после гибели ребенка под колесами иномарки

Новости Татарстана

день назад

Мэр Нижнекамска просит молить бога, чтобы снег выпал дозированно

Новости Казани

день назад

В Казани задержаны люди, навязывавшие платные медицинские услуги
Новости Татарстана
15 часов назад

В Набережных Челнах нашли нелегальный пансионат для пенсионеров в трехкомнатной квартире

Прокуратура Набережных Челнов совместно с контр...

Новости Казани

7 минут назад

В Казани планируют построить коттеджный поселок на 86 домов рядом с озером

Новости России

день назад

Т2 замораживает цены на тарифы навечно

Новости Казани

12 минут назад

В Казани дамбы и плотины проверят на риски затоплений

Новости Татарстана

час назад

Жителей Татарстана предупреждают о тумане и сильной гололедице
В Чистопольском районе Татарстана пострадали че...
Новости Татарстана
час назад

В Чистопольском районе Татарстана пострадали четыре человека в результате ДТП

Новости Казани

15 часов назад

В Казани пройдет финал женского Кубка России по волейболу

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане 30 млн рублей выделено на безбарьерную среду для инвалидов

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане температура воздуха поднялась на 8 градусов выше нормы
Семейные сценарии: шаблоны, которые формируют н...
Интересное в Казани
6 дней назад

Семейные сценарии: шаблоны, которые формируют нашу жизнь