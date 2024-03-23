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«Ни грамма мяса, только соя»: эксперты Роскачества обнародовали марки колбасы, которые не едят даже крысы

«Ни грамма мяса, только соя»: эксперты Роскачества обнародовали марки колбасы, которые не едят даже крысы

a.ria56.ru

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Недавнее исследование, проведенное Роскачеством, выявило недостатки в качестве колбасной продукции от некоторых производителей в России, что ставит под сомнение их пригодность для покупки.

В частности, в сервелатах от «Дмитрогорский Продукт» были найдены красители и антибиотики, не указанные на этикетке.

Продукция «Стародворское» и «Йола Агрохолдинг» также не соответствовала стандартам: в них обнаружены компоненты, не отраженные в составе, включая ДНК птицы и сои, а также антибиотики, указывающие на низкое качество продуктов.

Особое внимание было уделено анализу докторской колбасы. Исследования показали, что продукция некоторых брендов, включая «Губернская мясная компания» и «Егорьевская», не отвечает критериям по содержанию жиров и белков, содержит антибиотики, что снижает их пищевую ценность и безопасность.

Эти выводы подчеркивают важность внимательного выбора колбасных изделий потребителями и необходимость строгого контроля со стороны производителей над качеством своей продукции и ее соответствием заявленным стандартам.

После проведения всестороннего анализа Роскачеством, выявлены не только недочеты в составе колбасных изделий от определенных производителей, но и предоставлены рекомендации для потребителей, как избежать покупки некачественных продуктов. Эксперты подчеркивают важность внимательного изучения состава продукта на упаковке, проверки наличия всех необходимых сертификатов и отзывов о товаре.

В дополнение к основным выводам, Роскачество предложило производителям улучшить контроль качества на всех этапах производства и более четко информировать потребителей о составе продуктов. Это поможет укрепить доверие к брендам и гарантировать безопасность продуктов для здоровья.

Для дополнительной защиты потребительских прав и обеспечения прозрачности рынка, Роскачество также рекомендовало внедрение более строгих нормативных требований к маркировке продуктов, что позволит потребителям сделать осознанный выбор.

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