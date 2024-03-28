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Ни грамма мяса, сплошная соя: Роскачество озвучило марки колбасы, которые не стоит брать даже со скидкой в 90%

Ни грамма мяса, сплошная соя: Роскачество озвучило марки колбасы, которые не стоит брать даже со скидкой в 90%

otyrar.kz

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Потребителей проинформировали о марках колбасы, на покупку которых в магазинах лучше не тратиться, даже если они предлагаются по сниженным ценам.

Эксперты Роскачества составили список недопустимых продуктов после детального анализа различных типов колбасы. Они выделили антирейтинг, включающий в себя товары, которые не рекомендуется покупать, несмотря на их популярность среди покупателей, сообщает издание PRIMPRESS.

Отмечается, что составление черного списка товаров было выполнено специалистами, основываясь на результатах нескольких крупных исследований. Несмотря на критику со стороны врачей и сторонников здорового питания, колбаса продолжает оставаться одним из наиболее популярных продуктов среди россиян. В холодное время года объемы ее продаж стабильно превышают показатели других сезонов.

Специалисты Роскачества в рамках исследования выделили сервелаты в списке аутсайдеров. Колбаса под брендом "Дмитрогорский продукт" получила самую низкую оценку из-за обнаруженного в ней неуказанного в составе красителя и присутствия следов антибиотиков. Бренд "Стародворские колбасы" признан худшим из-за использования птичьего мяса и сои, что является неприемлемым для данного продукта. Колбаса "Йола Агрохолдинг" также была обвинена в наличии антибиотиков, а "Егорьевская" получила самую низкую оценку в рейтинге и вошла в черный список.

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