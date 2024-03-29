Новости России
· Артем Акчурин

Ни грамма мяса, сплошная соя: Роскачество озвучило марки колбасы, которые не стоит брать даже бесплатно

Ни грамма мяса, сплошная соя: Роскачество озвучило марки колбасы, которые не стоит брать даже бесплатно

kartinki.pics

Подписаться в Telegram

Потребителям было предоставлено информирование о тех марках колбасы, от приобретения которых лучше воздержаться при посещении магазинов, и даже не стоит их брать при наличии скидок.

Роскачество после тщательного анализа разнообразных видов колбасы назвало продукты, не заслуживающие доверия. Эксперты составили антирейтинг - список продуктов, которые лучше избегать, хотя они пользуются популярностью среди покупателей, сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что чёрный список был создан на основе результатов нескольких обширных исследований. Несмотря на критику со стороны медиков и сторонников здорового образа жизни, колбаса продолжает быть одним из наиболее востребованных продуктов среди россиян. В холодное время года спрос на нее остаётся стабильно высоким, даже в сравнении с другими сезонами.

Специалисты Роскачества выделили сервелаты в качестве аутсайдеров исследования. Один из самых низких рейтингов получила колбаса под маркой "Дмитрогорский продукт" из-за выявленного в ней красителя, не указанного в составе на упаковке, и обнаружения следов антибиотиков. Бренд сервелата "Стародворские колбасы" был классифицирован как худший из-за использования мяса птицы и сои, что несовместимо с качеством данного продукта. Колбаса "Йола агрохолдинг" тоже содержит антибиотики, подобные проблемы выявлены с колбасой "Егорьевская", которая получила минимальный рейтинг и внесена в чёрный список.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Депутат Хинштейн: Хохорин ушел с поста главы МВД по РТ из-за племянника

Лонгриды

день назад

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

челиндлизинг тараканов

Новости Татарстана

день назад

На родину из Татарстана выдворили 75 иностранцев

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

ремонт утюгов челябинск в Челябинске

Лонгриды

15 часов назад

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

Новости Татарстана

15 часов назад

Стало известно, когда в Татарстане пройдут последние звонки и выпускные вечера

Новости Казани

10 часов назад

В Казани водитель Skoda сбил двух школьниц на пешеходном переходе

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане пообещали аномально теплые апрель и июль
Лонгриды
15 часов назад

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

«Золотой билетик»: почему в Татарстане резко подорожал поход в кино

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстану не хватает логистов с высшим образованием

Новости Казани

8 часов назад

В Набережных Челнах женщина подожгла дверь соседей

Новости Казани

9 часов назад

На содержание фонтанов в Казани направят 25 млн рублей

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане пообещали аномально теплые апрель и июль
Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?
Лонгриды
день назад

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Новости Татарстана

10 часов назад

Авдонина рассказала, когда в Татарстане начнется нашествия клещей

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане за 3 месяца корью заболело больше, чем за весь 2023 год

Новости Казани

10 часов назад

В Казани водитель Skoda сбил двух школьниц на пешеходном переходе
В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок
Новости Казани
3 дня назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок