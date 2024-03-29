Ни грамма мяса, сплошная соя: Роскачество озвучило марки колбасы, которые не стоит брать даже бесплатно

Потребителям было предоставлено информирование о тех марках колбасы, от приобретения которых лучше воздержаться при посещении магазинов, и даже не стоит их брать при наличии скидок.

Роскачество после тщательного анализа разнообразных видов колбасы назвало продукты, не заслуживающие доверия. Эксперты составили антирейтинг - список продуктов, которые лучше избегать, хотя они пользуются популярностью среди покупателей, сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что чёрный список был создан на основе результатов нескольких обширных исследований. Несмотря на критику со стороны медиков и сторонников здорового образа жизни, колбаса продолжает быть одним из наиболее востребованных продуктов среди россиян. В холодное время года спрос на нее остаётся стабильно высоким, даже в сравнении с другими сезонами.

Специалисты Роскачества выделили сервелаты в качестве аутсайдеров исследования. Один из самых низких рейтингов получила колбаса под маркой "Дмитрогорский продукт" из-за выявленного в ней красителя, не указанного в составе на упаковке, и обнаружения следов антибиотиков. Бренд сервелата "Стародворские колбасы" был классифицирован как худший из-за использования мяса птицы и сои, что несовместимо с качеством данного продукта. Колбаса "Йола агрохолдинг" тоже содержит антибиотики, подобные проблемы выявлены с колбасой "Егорьевская", которая получила минимальный рейтинг и внесена в чёрный список.