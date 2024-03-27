Ни грамма мяса, сплошная соя: Роскачество назвало марки колбасы, которые не стоит брать даже со скидкой в 90%

Потребители были проинформированы о марках колбасы, которые следует избегать при покупке в магазинах и не стоит даже покупать их со скидкой. Недостойные товары были отмечены в роскачестве после тщательного изучения разнообразных видов колбасы. Эксперты составили антирейтинг – список продуктов, которые не рекомендуется покупать, но пользуются популярностью среди потребителей, как сообщает primpress.

Отмечается, что черный список товаров был составлен специалистами на основе результатов нескольких больших исследований. Несмотря на критику со стороны врачей и приверженцев здорового питания, колбаса по-прежнему остается одним из самых востребованных продуктов среди россиян. В холодное время года ее объемы продаж стабильно превышают продажи в другие сезоны.

В списке аутсайдеров исследования специалисты роскачества выделили сервелаты. Самую низкую оценку получила колбаса под брендом "Дмитрогорский продукт" из-за обнаруженного в ней неуказанного красителя и следов антибиотиков. Марка сервелата "Стародворские колбасы" была признана худшей из-за использования птичьего мяса и сои, что неприемлемо для данного продукта. Колбасу "Йола Агрохолдинг" также обвинили в содержании антибиотиков, и аналогичная ситуация была с колбасой "Егорьевская", которая получила минимальные баллы в рейтинге и была добавлена в черный список, откуда не рекомендуется ее покупать.