Ни грамма мяса: Роскачество озвучило марки колбасы, на которые даже не стоит смотреть в магазине

Потребителям была предоставлена информация о тех марках колбасы, от покупки которых лучше воздержаться при посещении магазинов, и даже не стоит их брать при наличии скидок.

Роскачество после тщательного анализа разнообразных видов колбасы выявило продукты, которые не заслуживают доверия. Эксперты составили антирейтинг - список продуктов, которые лучше избегать, хотя они пользуются популярностью среди покупателей, сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что этот черный список был создан на основе результатов нескольких обширных исследований. Несмотря на критику со стороны медиков и сторонников здорового образа жизни, колбаса продолжает оставаться одним из наиболее востребованных продуктов среди россиян. В холодное время года спрос на нее остается стабильно высоким, даже в сравнении с другими сезонами.

Специалисты Роскачества выделили сервелаты в качестве аутсайдеров исследования. Один из самых низких рейтингов получила колбаса под маркой "Дмитрогорский продукт" из-за выявленного в ней красителя, не указанного в составе на упаковке, и обнаружения следов антибиотиков. Бренд сервелата "Стародворские колбасы" был классифицирован как худший из-за использования мяса птицы и сои, что несовместимо с качеством данного продукта. Колбаса "Йола агрохолдинг" также содержит антибиотики, подобные проблемы выявлены с колбасой "Егорьевская", которая получила минимальный рейтинг и внесена в черный список.