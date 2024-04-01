Новости России
· Артем Акчурин

Ни грамма мяса: Роскачество обнародовало марки колбасы, на которые даже не стоит смотреть в магазине

Ни грамма мяса: Роскачество обнародовало марки колбасы, на которые даже не стоит смотреть в магазине

NewsRU.com

Подписаться в Telegram

Потребителям была предоставлена информация о тех марках колбасы, от покупки которых лучше воздержаться при посещении магазинов, и даже не стоит их брать при наличии скидок.

Роскачество после тщательного анализа разнообразных видов колбасы выявило продукты, которые не заслуживают доверия. Эксперты составили антирейтинг - список продуктов, которые лучше избегать, хотя они пользуются популярностью среди покупателей, сообщает Primpress.


Отмечается, что этот черный список был создан на основе результатов нескольких обширных исследований. Несмотря на критику со стороны медиков и сторонников здорового образа жизни, колбаса продолжает оставаться одним из наиболее востребованных продуктов среди россиян. В холодное время года спрос на нее остается стабильно высоким, даже в сравнении с другими сезонами.

Специалисты Роскачества выделили сервелаты в качестве аутсайдеров исследования. Один из самых низких рейтингов получила колбаса под маркой "Дмитрогорский продукт" из-за выявленного в ней красителя, не указанного в составе на упаковке, и обнаружения следов антибиотиков. Бренд сервелата "Стародворские колбасы" был классифицирован как худший из-за использования мяса птицы и сои, что несовместимо с качеством данного продукта. Колбаса "Йола Агрохолдинг" также содержит антибиотики, подобные проблемы выявлены с колбасой "Егорьевская", которая получила минимальный рейтинг и внесена в черный список.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

Интересное в Казани

14 часов назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани

дезинсекция воскресенск

Новости Казани

день назад

Экспертиза одобрила возведение разворота на Мамадышском тракте в Казани

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

звукоизоляция помещений в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

день назад

Бывший президент «Рубина» возглавил чувашскую национальную автономию

Новости Татарстана

15 часов назад

В Казани подросток-водитель травмировал сотрудника полиции при задержании

Новости Татарстана

14 часов назад

Стало известно, где именно построят «Тюбетей Tower» в Казани
Новости Татарстана
10 часов назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Новости Татарстана

8 часов назад

В апреле в Татарстане обещают температуру воздуха выше нормы

Интересное в Казани

14 часов назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани

Новости Татарстана

9 часов назад

Родники, кафе и памятники: подробности развития туризма в Татарстане по проекту «Волжская тропа»

Новости Татарстана

9 часов назад

Стало известно, как именно отметят Ураза-байрам в мечетях Татарстана
Медики в Казани 619 раз выезжали на несчастные случаи за прошедшую неделю
Новости Татарстана
8 часов назад

Медики в Казани 619 раз выезжали на несчастные случаи за прошедшую неделю

Новости Татарстана

10 часов назад

Делегацию «Талибан» пригласили на форум в Казани

Новости Татарстана

12 часов назад

В Казани улицы Московская и Право-Булачная будут временно перекрыты

Новости Татарстана

12 часов назад

В Казани на улице Дементьева гулянка могла закончиться смертью
Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой