Ни грамма мяса, одна соя: Роскачество раскрыло марки колбасы, которые не стоит брать даже даром

Пользователям было сообщено о брендах колбасы, которые лучше избегать при совершении покупок в магазинах, даже если они предлагаются со скидкой.

После тщательного анализа различных видов колбасы эксперты Роскачества выявили продукты низкого качества и составили антирейтинг – список продуктов, популярных среди потребителей, но не рекомендуемых к приобретению, как сообщает PRIMPRESS.

Специалисты подготовили черный список товаров на основе результатов нескольких крупных исследований. Несмотря на критику со стороны врачей и сторонников здорового образа жизни, колбаса по-прежнему остается востребованным продуктом среди жителей России. В холодное время года объемы продаж этого продукта стабильно выше, чем в другие периоды.

Сервелаты выделены в списке аутсайдеров исследования специалистами Роскачества. Колбаса под брендом "Дмитрогорский продукт" получила самую низкую оценку из-за обнаруженного красителя, не указанного на упаковке, а также следов антибиотиков. Марка сервелата "Стародворские колбасы" признана худшей из-за использования птичьего мяса и сои, что не является приемлемым для данного продукта. Колбасы "Йола агрохолдинг" и "Егорьевская" также содержали антибиотики, и они были включены в черный список как непривлекательные для покупки.