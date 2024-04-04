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· Артем Акчурин

Ни грамма мяса, одна соя: Роскачество раскрыло марки колбасы, которые не стоит брать даже даром

Ни грамма мяса, одна соя: Роскачество раскрыло марки колбасы, которые не стоит брать даже даром

maysuryan.livejournal.com

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Пользователям было сообщено о брендах колбасы, которые лучше избегать при совершении покупок в магазинах, даже если они предлагаются со скидкой.

После тщательного анализа различных видов колбасы эксперты Роскачества выявили продукты низкого качества и составили антирейтинг – список продуктов, популярных среди потребителей, но не рекомендуемых к приобретению, как сообщает PRIMPRESS.

Специалисты подготовили черный список товаров на основе результатов нескольких крупных исследований. Несмотря на критику со стороны врачей и сторонников здорового образа жизни, колбаса по-прежнему остается востребованным продуктом среди жителей России. В холодное время года объемы продаж этого продукта стабильно выше, чем в другие периоды.

Сервелаты выделены в списке аутсайдеров исследования специалистами Роскачества. Колбаса под брендом "Дмитрогорский продукт" получила самую низкую оценку из-за обнаруженного красителя, не указанного на упаковке, а также следов антибиотиков. Марка сервелата "Стародворские колбасы" признана худшей из-за использования птичьего мяса и сои, что не является приемлемым для данного продукта. Колбасы "Йола агрохолдинг" и "Егорьевская" также содержали антибиотики, и они были включены в черный список как непривлекательные для покупки.

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