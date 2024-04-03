Ни грамма мяса, одна соя: Роскачество обнародовало марки колбасы, которые не стоит брать даже даром

Пользователям была предоставлена информация о марках колбасы, на покупку которых стоит обратить особое внимание, даже если они предлагаются по сниженным ценам.

Исследование, проведенное Роскачеством после тщательного анализа различных видов колбасы, выявило продукцию низкого качества. Эксперты составили список продуктов, которые не стоит преобретать, но которые все же пользуются популярностью среди покупателей, как сообщает издание PRIMPRESS.

Специалисты разработали черный список товаров на основе результатов численных исследований. Несмотря на критику со стороны медиков и сторонников здорового образа жизни, колбаса остается одним из самых востребованных продуктов среди жителей России. В зимний период объемы продаж данного продукта стабильно увеличиваются по сравнению с другими временами года.

Среди аутсайдеров исследования Роскачества особенное внимание уделяется сервелатам. Наименьший рейтинг получила колбаса под маркой "Дмитрогорский продукт" из-за обнаруженного в ней красителя, не указанного на упаковке, и следов антибиотиков. Бренд сервелатов "Стародворские колбасы" признан самым худшим из-за использования птичьего мяса и сои, что несовместимо с данной продукцией. Колбаса "Йола агрохолдинг" обвинена в наличии антибиотиков, также аналогичная ситуация была с продукцией "Егорьевская", которая получила самую низкую оценку и была включена в черный список. Поэтому покупать ее не стоит.