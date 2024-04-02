Ни грамма мяса, одна соя: Роскачество назвало марки колбасы, которые не стоит брать даже даром

Пользователям была предоставлена информация о марках колбасы, которые рекомендуется избегать при покупке в магазинах, даже если на них установлены скидки.

После тщательного анализа различных видов колбасы, продукты низкого качества были выявлены в Роскачестве. Эксперты составили список нежелательных продуктов, которые, несмотря на популярность среди потребителей, не рекомендуется покупать, сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что черный список товаров был создан специалистами на основе результатов целого ряда исследований. Несмотря на критику со стороны врачей и сторонников здорового питания, колбаса остается одним из самых популярных продуктов среди жителей России. В холодное время года спрос на этот продукт стабильно выше, чем в другие сезоны.

Среди продуктов, выделенных специалистами Роскачества в списке аутсайдеров, особое внимание уделено сервелатам. Наиболее низкую оценку получила колбаса под маркой "Дмитрогорский продукт" из-за обнаруженного в ней красителя, не указанного на упаковке, а также следов антибиотиков. Бренд сервелатов "Стародворские колбасы" был признан наихудшим из-за использования птичьего мяса и сои, что не соответствует стандартам этого продукта. Колбаса "Йола агрохолдинг" также обвинена в присутствии антибиотиков, аналогичная ситуация была с колбасой "Егорьевская", которая получила самые низкие рейтинги и попала в черный список, что означает, что покупка этого товара не рекомендуется.