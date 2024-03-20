«Ни грамма мяса, 100% соя»: в Роскачестве назвали марки колбасы, которые не едят даже крысы

Недавний отчет Роскачества пролил свет на качество колбасных продуктов, доступных на рынке России, выявив значительные недостатки в ассортименте некоторых известных производителей.

Анализ показал, что изделия от «Дмитрогорского Продукта», «Стародворского» и «Йола Агрохолдинга» содержат компоненты, которые не были указаны на упаковке, что вызывает опасения по поводу их качества и безопасности.

В продуктах «Дмитрогорского Продукта» были найдены незаявленные красители и антибиотики, в то время как колбасы от «Стародворского» содержали следы сои и ДНК птицы, отсутствие которых в составе ставит под сомнение их чистоту. «Йола Агрохолдинг» также не удовлетворил критерии Роскачества из-за обнаруженных антибиотиков в их мясных изделиях.

Дополнительно, исследование уделило внимание докторской колбасе, традиционно популярной среди российских потребителей. Например, продукция Губернской мясной компании и «Егорьевская» не соответствовали стандартам по содержанию жиров и белков соответственно.

Роскачество рекомендует потребителям внимательно подходить к выбору продуктов, особенно обращая внимание на состав и производителя. Данный отчет подчеркивает важность надлежащего контроля за качеством продуктов питания и необходимость повышения ответственности производителей перед потребителями.