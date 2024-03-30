Ни грамма мяса, 100% соя: Роскачество озвучило марки колбасы, на которые даже не стоит смотреть в магазине

Эксперты роскачества после анализа различных видов колбасы опубликовали антирейтинг продуктов, которые рекомендуется избегать при покупке. Чёрный список составлен на основе результатов нескольких исследований. Несмотря на критику, индустрия колбасы продолжает оставаться популярной среди российских потребителей, особенно в холодное время года.

Сервелаты оказались среди аутсайдеров антирейтинга. Особенно высокий уровень недоверия вызвал у колбасы под маркой "Дмитрогорский продукт" из-за красителя, не указанного в составе, и обнаруженных антибиотиков. Бренд "Стародворские колбасы" получил негативные отзывы из-за использования мяса птицы и сои, что не подходит для качественного продукта. Колбаса от "Йола Агрохолдинг" также содержит антибиотики, а "Егорьевская" была включена в чёрный список из-за ряда проблемных факторов.