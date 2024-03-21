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«Ни грамма мяса, 100% соя»: Роскачество обнародовало марки колбасы, которые не едят даже крысы

«Ни грамма мяса, 100% соя»: Роскачество обнародовало марки колбасы, которые не едят даже крысы

vodakanazer.ru

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Роскачество провело тщательный анализ качества колбасной продукции на российском рынке и выявило несоответствие некоторых брендов установленным нормам качества.

В частности, у продукции компании «Дмитрогорский Продукт» были обнаружены не указанные на упаковке натуральные красители и антибиотики.

Продукты «Стародворского» и «Йола Агрохолдинга» также показали неудовлетворительные результаты. В колбасах «Стародворского» найдены следы ДНК птицы и сои, не отмеченные в составе, а продукция «Йола Агрохолдинга» содержала антибиотики, указывающие на возможное низкое качество.

Особое внимание было уделено докторской колбасе от Губернской мясной компании и бренда «Егорьевская», где также были выявлены нарушения: присутствие антибиотиков и несоответствие содержания жиров и белков требуемым стандартам.

Эксперты Роскачества рекомендуют потребителям внимательно относиться к выбору колбасных изделий, обращая внимание на состав и маркировку продукции, чтобы избежать покупки некачественных товаров.

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