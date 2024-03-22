«Ни грамма мяса, 100% соя»: эксперты Роскачества обнародовали марки колбасы, которые не едят даже крысы

Роскачество выявило несоответствие стандартам в ряде колбасных изделий на российском рынке, вызывая опасения относительно их потребительских качеств.

В исследовании были выявлены проблемы с продукцией от «Дмитрогорский Продукт», включая неуказанные в составе красители и антибиотики в сервелатах.

Производители «Стародворское» и «Йола Агрохолдинг» также попали под критику за обнаружение в их колбасных изделиях ДНК птицы и сои, а также антибиотиков, не отмеченных на упаковке. Эти находки поднимают вопросы о честности производителей и безопасности их продукции.

В дополнение, исследование пристально изучило докторскую колбасу, выявив несоответствие уровня жиров и белков, а также наличие антибиотиков в продукции от «Губернской мясной компании» и «Егорьевская». Эти открытия акцентируют важность усиленного надзора за производством пищевых товаров и необходимость повышения осведомленности потребителей об их составе, способствуя продвижению здорового образа жизни и безопасности питания.