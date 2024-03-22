Новости России
· Ульяна Сенько

«Ни грамма мяса, 100% соя»: эксперты Роскачества обнародовали марки колбасы, которые не едят даже крысы

«Ни грамма мяса, 100% соя»: эксперты Роскачества обнародовали марки колбасы, которые не едят даже крысы

cheltoday.ru

Подписаться в Telegram

Роскачество выявило несоответствие стандартам в ряде колбасных изделий на российском рынке, вызывая опасения относительно их потребительских качеств.

В исследовании были выявлены проблемы с продукцией от «Дмитрогорский Продукт», включая неуказанные в составе красители и антибиотики в сервелатах.

Производители «Стародворское» и «Йола Агрохолдинг» также попали под критику за обнаружение в их колбасных изделиях ДНК птицы и сои, а также антибиотиков, не отмеченных на упаковке. Эти находки поднимают вопросы о честности производителей и безопасности их продукции.

В дополнение, исследование пристально изучило докторскую колбасу, выявив несоответствие уровня жиров и белков, а также наличие антибиотиков в продукции от «Губернской мясной компании» и «Егорьевская». Эти открытия акцентируют важность усиленного надзора за производством пищевых товаров и необходимость повышения осведомленности потребителей об их составе, способствуя продвижению здорового образа жизни и безопасности питания.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани под суд пойдут обнальщики, чей доход составил более 54 млн рублей

Интересное в Казани

час назад

«У нас малыши учатся плавать раньше, чем ходить»: центр раннего плавания в Казани

обработка от тараканов видное

Новости Казани

день назад

Школьница из Казани хотела устроить нападение на мечеть и школу

Интересное в Казани

2 дня назад

Как изменить свою жизнь, начиная с улыбки? Директор и врач стоматологической клиники рассказал о винирах в современном мире для жителей Казани.

ванна эконом ремонт в Москве

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане лесники лгали о своих доходах

Новости Татарстана

50 минут назад

ЗАГС Татарстана попал в коррупционный скандал

Новости Татарстана

день назад

Число отравившихся в столовой «Нэфис Косметикс» выросло до 69 человек

Новости Татарстана

17 часов назад

Метеоролог КФУ сообщил, когда в Татарстане полностью растает снег

Новости Татарстана

день назад

На трассу Алексеевское – Альметьевск потратят еще 22,4 млрд рублей
Новости Татарстана
2 дня назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

10 минут назад

В Татарстане оштрафовали компанию за разлив нефти

Интересное в Казани

час назад

«У нас малыши учатся плавать раньше, чем ходить»: центр раннего плавания в Казани

Новости Казани

40 минут назад

Между Казанью и Самарой планируют запустить речные перевозки

Новости Татарстана

50 минут назад

ЗАГС Татарстана попал в коррупционный скандал
В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов
Новости Татарстана
4 дня назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане за март корью заболели 25 человек

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на 7 часов частично будет перекрыт мост «Миллениум»

Новости Татарстана

3 часа назад

В школах Казани ученики начнут проектировать беспилотники
Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой