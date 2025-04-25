Независимая лаборатория детально изучила образцы топлива сетевой АЗС в России

На автозаправочных станциях Teboil в Санкт-Петербурге завершилось независимое исследование качества топлива. Аккредитованная лаборатория провела всесторонний анализ бензина и дизельного топлива. Результаты показали: топливо Teboil полностью соответствует действующим стандартам и превосходит ряд ключевых требований по качеству и экологическим показателям1.

«Двигатели с прямым впрыском, характерные для европейских и японских моделей, нуждаются в максимально очищенном топливе, иначе возникает риск накопления смол и последующего отказа форсунок. Китайские турбоагрегаты имеют схожую конструкцию и подвержены тем же проблемам. Топливо высокого качества, которое мы исследовали, минимизирует эти риски», — отметил заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрий Гусев.

Эксперты независимой лаборатории проанализировали образцы бензинового и дизельного топлива по ключевым параметрам: плотность, фракционный состав, содержание серы и смол, а также октановое и цетановое числа. Результаты оказались впечатляющими — содержание вредных примесей, таких как смолы, оказалось практически в 3,5 раза ниже допустимых российских нормативов. Это минимизирует загрязнение топливной системы, снижает риск коррозии и увеличивает ресурс двигателя. Кроме того, низкий уровень серы, зачастую значительно выше стандартов Евро-5, обеспечивает снижение вредных выбросов, что особенно важно на фоне ужесточения экологических требований. С полными результатами независимого исследования автовладельцы могут ознакомиться на официальном сайте Teboil по ссылке.

Помимо функциональных характеристик, эксперты отметили высокий запас эксплуатационных качеств топлива Teboil, которое подходит не только для современных сложных двигателей с прямым впрыском, но и для 10- или 20-летних автомобилей.

«Плотность бензина находится выше минимально требуемых показателей на несколько процентов (1–4% выше норматива), показатели плотности дизельного топлива также находятся в середине и ближе к максимальным значениям относительно стандартов. Помимо этого, был подтверждён оптимальный фракционный состав, который нужен для обеспечения качественного и быстрого запуска двигателя, плавного и равномерного разгона автомобиля, оптимального расхода топлива. В совокупности это подтверждает корректный качественный состав топлива и оптимальные потребительские свойства продукции» — отметил эксперт топливно-энергетического комплекса и заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрий Гусев, по результатам исследования.

1Согласно параметрам и стандартам ТР ТС 013/2011 и ГОСТ 32511-2013 с изм.№1