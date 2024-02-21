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Незавидное будущее ожидает россиян после отмены льготной ипотеки: крупные банки уже отказывают в выдаче

Незавидное будущее ожидает россиян после отмены льготной ипотеки: крупные банки уже отказывают в выдаче

akspic.ru

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В России активно готовятся к внесению изменений в условия ипотечного кредитования, продлив срок действия программы «Семейная ипотека» до июля 2024 года. Однако некоторые другие программы могут столкнуться с трудностями из-за этих изменений. Эксперты высказывают опасения о возможном влиянии этих мер на цены на жилье.

Одной из таких программ является программа ипотечного кредитования для семей с детьми под 6% годовых при минимальном первоначальном взносе в 20%. Существует также программа ипотечного кредитования в сфере информационных технологий под 5% годовых для сотрудников высокотехнологичных компаний. Наиболее популярной остается ипотека с государственной гарантией, предоставляющая процентную ставку в размере 8% годовых. В конце прошлого года были введены более строгие условия в рамках этой программы, включая увеличение первоначального взноса до 30% и снижение кредитного лимита.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила опасения относительно возможного влияния льготных кредитов на рост цен на жилье. Некоторые банки, такие как «Уралсиб», «Ак Барс Банк» и
«Московский кредитный банк» уже начали отказывать клиентам в выдаче льготных ипотечных кредитов, поскольку они исчерпали свои лимиты. Тем не менее после выделения новых лимитов выдача ипотечных кредитов на льготных условиях возобновится.

Введение временного приостановления или ужесточение системы государственных субсидий может снизить спрос на жилье как на первичном, так и на вторичном рынках. Тем не менее, стабильность цен на недвижимость остается под вопросом, даже если некоторые льготные меры будут приостановлены.

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