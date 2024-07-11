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Невзрачный тюбик оказался в разы лучше премиальных: Роскачество озвучило лучшую дешевую пасту

Поиск идеальной зубной пасты, сочетающей в себе эффективность, безопасность и доступную стоимость, оказывается сложной задачей для многих россиян. Однако последнее исследование Роскачества показало, что качество не всегда связано с высокой ценой.

stroiteh-msk.ru

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Поиск идеальной зубной пасты, сочетающей в себе эффективность, безопасность и доступную стоимость, оказывается сложной задачей для многих россиян. Однако последнее исследование Роскачества показало, что качество не всегда связано с высокой ценой.

Зубная паста «Лесной бальзам» от компании Unilever выделяется среди прочих, предлагая доступный уход за полостью рта без компромиссов в качестве.

Гарантия безопасности

Результаты лабораторных испытаний подтвердили, что в составе «Лесного бальзама» отсутствуют вредные тяжелые металлы, и все показатели в целом соответствуют строгим нормам безопасности. Это делает его идеальным выбором для ежедневного использования.

Превосходная эффективность

В ходе испытаний, «Лесной бальзам» продемонстрировал отличные результаты: очистка зубов, уменьшение воспаления десен и снижение кровоточивости получили от 59 до 65%. Несмотря на то, что отбеливающий эффект составил всего 5,4 процента, общая оценка эффективности пасты остается высокой.

Профилактика кариеса и дополнительные преимущества

Содержащийся в пасте фторид способствует укреплению зубной эмали и защите от кариеса. Паста также поддерживает оптимальный уровень pH во рту, предотвращает аллергические реакции и раздражения, а отсутствие сахара и других вредных добавок делает её еще более привлекательной.

Дизайн и упаковка

Продукт поставляется в эргономичных тюбиках по 130 грамм, оформленных в спокойных тонах с мятным ароматом, что делает использование пасты приятным и освежающим.

Ценность для потребителя

Зубная паста «Лесной бальзам» доказывает, что защита здоровья полости рта может быть не только эффективной, но и экономически выгодной, с ценником всего в 99 рублей за упаковку. Это делает её доступной для широкой аудитории и подчеркивает, что правильный уход за зубами не должен быть дорогостоящим, как сообщает информационный портал pg11.

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