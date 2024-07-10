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Невзрачный тюбик оказался в разы лучше премиальных: Роскачество назвало лучшую дешевую пасту

Найти эффективную и безопасную зубную пасту по разумной цене — задача не из лёгких. Но, как показало недавнее исследование Роскачества, высокое качество не всегда требует заоблачных трат.

mebel-gu.ru

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Найти эффективную и безопасную зубную пасту по разумной цене — задача не из лёгких. Но, как показало недавнее исследование Роскачества, высокое качество не всегда требует заоблачных трат.

Неожиданным лидером тестирования стала паста «Лесной бальзам» от Unilever, доказав, что эффективный уход за полостью рта может быть доступен каждому.

Безопасность — прежде всего:

Лабораторные испытания подтвердили безопасность «Лесного бальзама»: в составе не обнаружено тяжёлых металлов, а микробиологические показатели соответствуют всем нормам.

Впечатляющая эффективность:

«Лесной бальзам» продемонстрировал высокие результаты в тестах на очищение (60,6%), снижение воспаления дёсен (59,9%) и уменьшение их кровоточивости (65%). Несмотря на то, что отбеливающий эффект (5,4%) оказался ниже стандартов ГОСТ, в целом паста получила высокие оценки за эффективность.

Защита от кариеса и не только:

Формула пасты, содержащая фторид, помогает укреплять эмаль и предотвращать развитие кариеса. «Лесной бальзам» поддерживает оптимальный pH-баланс в полости рта, не вызывает раздражения и аллергии, а также не содержит сахара и других вредных углеводов.

Удобство и привлекательность:

Паста выпускается в эргономичных тюбиках по 130 грамм в герметичной упаковке. Приятный дизайн, белый цвет с синими и зелёными полосами, освежающий мятный вкус и аромат делают «Лесной бальзам» привлекательным выбором для потребителей.

Оптимальное соотношение цены и качества:

«Лесной бальзам» — это наглядный пример того, что качественный уход за зубами не обязательно должен быть дорогим. Выбирая эту пасту, потребители получают эффективный и безопасный продукт по доступной цене. Это подтверждает, что здоровье полости рта может быть доступно каждому, сообщает pg11.

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