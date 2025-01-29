«Нет причин останавливаться». НАТО формирует армию против РФ

Украинские власти совместно с НАТО обсуждают возможность отправки на линию фронта от 40 до 200 тысяч иностранных военнослужащих в рамках миротворческой миссии.

Несмотря на поддержку идеи некоторыми европейскими лидерами, подобная инициатива вызывает множество вопросов и сопротивление со стороны России, сообщает РИА Новости.

Миротворческая миссия или эскалация?

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по случаю Дня соборности, подчеркнул важность единства народа и заявил, что страна выбирает «меч», а не «срач». Однако в интервью Bloomberg он признал, что Украина не может обеспечить оружием большее количество мобилизованных, поэтому предложил Евросоюзу и США направить до 200 тысяч военнослужащих для выполнения миссии на передовой.

Согласно заявлениям Зеленского, такая операция не может обойтись без участия Соединённых Штатов, так как именно США играют ключевую роль в поддержке Украины. Альтернативой президент предложил вступление Украины в НАТО, что, по его словам, снизит потребность в содержании ВСУ и обеспечит чёткие гарантии безопасности

Реакция НАТО и Европы

Некоторые европейские государства выразили готовность поддержать идею ограниченного контингента. Financial Times сообщила, что рассматривается возможность размещения 40–50 тысяч военнослужащих вдоль линии фронта. Эту группировку предполагается создать при участии Великобритании, Франции и стран Северной Европы.

Однако идея отправки 200 тысяч военных вызвала скепсис. Reuters напоминает, что численность такой миссии сравнима с общей численностью армии Франции, а исторически подобные операции, как высадка в Нормандии в 1944 году, проводились силами меньших масштабов.

Эммануэль Макрон активно продвигает эту инициативу и уже провёл переговоры с Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киаром Стармером. Однако Великобритания пока не дала окончательного согласия, ссылаясь на потенциальные риски для военнослужащих и угрозу эскалации.

Позиция России

Российские власти категорически отвергают возможность участия натовских сил в миротворческой миссии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что интервенция сил НАТО на территорию Украины будет рассматриваться как угроза национальной безопасности и приведёт к неконтролируемой эскалации конфликта.

Эксперты также указывают на малую вероятность реализации этой инициативы без согласия России. Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, подчеркнул, что подобная миссия невозможна без согласования с Москвой, особенно учитывая право вето России в Совете Безопасности ООН.

Миротворческая миссия: инструмент мира или давление?

Политологи и эксперты сходятся во мнении, что разговоры о миротворцах на Украине больше похожи на инструмент информационной войны. Фёдор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», отметил, что подобные инициативы чаще используются для оказания давления или отвлечения внимания от более важных тем.

Что дальше?

Пока перспективы миротворческой миссии остаются туманными. Россия никогда не согласится на ввод войск НАТО, а сама идея, по мнению экспертов, может только усложнить конфликт. Однако в долгосрочной перспективе такие инициативы могут стать частью мирных переговоров, если стороны придут к договорённости о прекращении боевых действий.