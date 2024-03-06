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Нет пальмы, там 100% сливки: Росконтроль рассказал про лучшее сливочное масло

Нет пальмы, там 100% сливки: Росконтроль рассказал про лучшее сливочное масло

dzen.ru

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Росконтроль определил лучшее сливочное масло: без пальмового масла, только настоящие сливки.

Сливочное масло — это один из самых популярных продуктов в мире, который используется в кулинарии, выпечке и для приготовления различных блюд. Но как выбрать настоящее качественное сливочное масло среди множества предложений на рынке?

Росконтроль провел исследование и определил лучшее сливочное масло, которое соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности. Основной критерий выбора был отсутствие пальмового масла в составе продукта, а также наличие только натуральных сливок.

И вот, результаты исследования опубликованы: лучшим сливочным маслом была признана марка «Экомилк». Это масло отличается от других на рынке своим натуральным составом, отсутствием искусственных добавок и консервантов, а также неповторимым вкусом настоящих сливок.

Эта новость вызвала большой интерес у потребителей, которые стремятся делать правильный выбор в пользу здорового питания и натуральных продуктов. Отсутствие пальмового масла в составе сливочного масла считается важным фактором, учитывая негативное влияние пальмового масла на здоровье и окружающую среду.

Вместе с тем Росконтроль заявил, что потребители могут быть уверены, что, выбирая сливочное масло марок «Вкуснотеево», «Брест-Литовск», «Лакомо» и Anchor 82%, они получают продукт высокого качества, который отличается натуральным вкусом и полезными свойствами.

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