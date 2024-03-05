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· Ульяна Сенько

Нет пальмы, там 100% сливки: Росконтроль назвал лучшее сливочное масло

Нет пальмы, там 100% сливки: Росконтроль назвал лучшее сливочное масло

PRIMPRESS

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Специалисты Росконтроля поделились информацией о лучшем сливочном масле на российском рынке, которое отличается чистотой состава и натуральностью. Этот продукт признан лучшим благодаря содержанию только чистых сливок в его составе, без добавления ненатуральных компонентов.

Согласно данным из организации, масло из сливок является уникальным продуктом, необходимыми для здорового функционирования организма человека. Но его полезные свойства могут проявиться только в случае, если масло является натуральным и произведено из настоящего коровьего молока.

Эксперты назвали пять лучших брендов, которые можно покупать без опасений столкнуться с подделкой. К ним относятся «Экомилк», «Вкуснотеево», «Брест-Литовск», «Лакомо» и Anchor 82%, так как в составах продукции от перечисленных брендов не было обнаружено содержания растительных жиров или пальмового масла, вместе с тем масла соответствуют всем Государственным стандартам качества и безопасности.

Этот рейтинг поможет потребителям сделать осознанный выбор в пользу натурального и безопасного сливочного масла, учитывая их здоровье и благополучие, сообщает PRIMPRESS.

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