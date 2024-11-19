«Нет ни капли настоящих сливок, сплошная пальма»: Роскачество обнародовало черный список брендов сливочного масла
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Сливочное масло – неотъемлемая часть рациона многих россиян. Однако вопрос его качества остаётся актуальным: подделка и низкий уровень натуральности продукта могут нанести вред здоровью.
Эксперты Росконтроля провели исследование популярных брендов, а мы расскажем, почему важно выбирать натуральное масло, чем оно полезно и чем может быть опасно ненатуральный продукт.
Польза натурального сливочного масла
Масло на сливках – источник ценных питательных веществ, необходимых организму для полноценного функционирования. Вот основные преимущества натурального продукта:
- Витамины. Сливочное масло содержит жирорастворимые витамины А, D, Е и К, которые поддерживают здоровье глаз, костей, кожи и сердечно-сосудистой системы.
- Полезные жиры. Продукт богат насыщенными жирами, которые обеспечивают организм энергией, способствуют усвоению витаминов и поддерживают здоровье клеток.
- Кислоты. В составе натурального масла присутствуют линолевая и арахидоновая кислоты, помогающие укреплять иммунитет и снижать воспалительные процессы.
- Антиоксиданты. Масло содержит вещества, которые защищают организм от свободных радикалов и замедляют процессы старения.
- Легкое усвоение. Натуральное масло легко переваривается и подходит даже для людей с чувствительным пищеварением.
При умеренном употреблении сливочное масло поддерживает здоровье и становится ценным элементом сбалансированного рациона.
Опасности поддельное масла
Покупка низкокачественного или поддельного масла может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Вот основные риски:
- Растительные жиры. Некоторые производители заменяют натуральные сливки на дешёвые растительные масла, такие как пальмовое или кокосовое. Эти жиры часто содержат трансжиры, которые повышают уровень «плохого» холестерина, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Отсутствие питательных веществ. В поддельном масле практически отсутствуют витамины и полезные кислоты, что делает продукт бесполезным для организма.
- Вредные добавки. Консерванты и стабилизаторы, используемые в ненатуральном масле, могут вызвать аллергические реакции, раздражение желудка и нарушить обмен веществ.
- Микроорганизмы. В фальсификате часто обнаруживаются вредные бактерии из-за нарушений технологий производства и хранения.
Регулярное употребление такого продукта не только лишает организм необходимых веществ, но и наносит ему прямой вред.
Лучшие бренды сливочного масла
По результатам исследований Росконтроля, качественное масло можно найти на полках российских магазинов. Среди проверенных брендов выделяются:
- «Вкуснотеево»
- Valuiki «Традиционное»
- «Экомилк»
- «Белорусское» «Традиционное»
- «Азбука сыра»
- «Вологодское лето»
Данные марки соответствуют стандартам, производятся из натуральных сливок и не содержат вредных добавок.
Как выбрать качественное сливочное масло?
Чтобы избежать подделок и заботиться о здоровье, следуйте этим советам:
- Читайте состав. Настоящее масло должно включать только сливки, молоко и соль.
- Проверяйте срок годности. Натуральное масло хранится не более 1,5 месяца.
- Оценивайте упаковку. Хорошая упаковка герметична и светонепроницаема.
- Осматривайте продукт. Масло должно быть однородным, без посторонних включений и запахов.
- Доверяйте известным брендам. Покупайте продукцию проверенных производителей в надёжных магазинах.
Выбирайте здоровье
Сливочное масло — это не только вкусный продукт, но и ценный источник полезных веществ. Однако польза возможна только при условии его натуральности. Покупая проверенные бренды и соблюдая рекомендации, вы сможете избежать подделок и поддерживать здоровье всей семьи.
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