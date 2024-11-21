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«Нет ни грамма настоящих сливок, только сплошная пальма»: Роскачество обнародовало черный список брендов сливочного масла

В поисках идеального сливочного масла, потребит...

realsimple.com

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В поисках идеального сливочного масла, потребители России сталкиваются с вопросами о его подлинности и качестве. Эксперты Росконтроля провели обширное исследование, чтобы помочь определить наиболее надежные марки на рынке.

Основы выбора надежного сливочного масла:

Изучение рынка выявило несколько марок, которые гарантируют высокое качество своей продукции:

  • «Вкуснотеево»
  • «Valuiki Традиционное»
  • «Экомилк»
  • «Белорусское Традиционное»

Эти производители предлагают масло с жирностью 82,5%, сделанное исключительно из натуральных сливок, что обеспечивает его отличные вкусовые характеристики.

Критерии для обдуманного выбора:

  • Жирность: истинное сливочное масло содержит от 72,5% до 82,5% жира.
  • Состав: на этикетке должны быть указаны только сливки, молоко и, возможно, небольшое количество соли.
  • Упаковка: надежная упаковка защищает масло от света и воздуха, предотвращая окисление.
  • Срок годности: натуральное масло обычно имеет срок годности не более 30-45 дней.
  • Проверенные места покупки: покупка масла в крупных и известных супермаркетах или у дилеров с безупречной репутацией минимизирует риски приобретения подделки.

Визуальная проверка качества:

  • Цвет: масло должно быть равномерного цвета.
  • Чистота: отсутствие любых включений или примесей.
  • Маркировка: полная информация на упаковке, включая состав и производителя.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать не только вкусное, но и полезное сливочное масло, обеспечивая здоровое питание для вашей семьи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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