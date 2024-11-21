«Нет ни грамма настоящих сливок, только сплошная пальма»: Роскачество обнародовало черный список брендов сливочного масла
realsimple.com
В поисках идеального сливочного масла, потребители России сталкиваются с вопросами о его подлинности и качестве. Эксперты Росконтроля провели обширное исследование, чтобы помочь определить наиболее надежные марки на рынке.
Основы выбора надежного сливочного масла:
Изучение рынка выявило несколько марок, которые гарантируют высокое качество своей продукции:
- «Вкуснотеево»
- «Valuiki Традиционное»
- «Экомилк»
- «Белорусское Традиционное»
Эти производители предлагают масло с жирностью 82,5%, сделанное исключительно из натуральных сливок, что обеспечивает его отличные вкусовые характеристики.
Критерии для обдуманного выбора:
- Жирность: истинное сливочное масло содержит от 72,5% до 82,5% жира.
- Состав: на этикетке должны быть указаны только сливки, молоко и, возможно, небольшое количество соли.
- Упаковка: надежная упаковка защищает масло от света и воздуха, предотвращая окисление.
- Срок годности: натуральное масло обычно имеет срок годности не более 30-45 дней.
- Проверенные места покупки: покупка масла в крупных и известных супермаркетах или у дилеров с безупречной репутацией минимизирует риски приобретения подделки.
Визуальная проверка качества:
- Цвет: масло должно быть равномерного цвета.
- Чистота: отсутствие любых включений или примесей.
- Маркировка: полная информация на упаковке, включая состав и производителя.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать не только вкусное, но и полезное сливочное масло, обеспечивая здоровое питание для вашей семьи.
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