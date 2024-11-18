«Нет ни грамма настоящих сливок, сплошная пальма»: Роскачество озвучило черный список брендов сливочного масла

В условиях растущих опасений относительно качества продуктов питания, сливочное масло не является исключением. По данным Росконтроля, потребители часто сталкиваются с фальсифицированными продуктами, что подрывает доверие к брендам и продукции.

Эксперты подготовили рекомендации по выбору качественного сливочного масла, чтобы помочь покупателям сделать осознанный выбор.

Основные опасения при покупке и как их избежать

Фальсификация: замена натуральных сливок на растительные жиры является распространенной проблемой. Это не только снижает питательную ценность, но и может представлять опасность для здоровья из-за использования некачественных жиров.

Несвежесть продукта: свежесть сливочного масла критически важна, так как она влияет на вкус и безопасность продукта. Покупатели должны проверять дату производства и срок годности.

Полезные советы при выборе сливочного масла:

Ингредиенты: в составе должны быть только сливки и возможно небольшое количество соли. Наличие растительных жиров указывает на фальсификацию.

Срок годности: натуральное масло не должно иметь длительный срок хранения, что является индикатором добавления консервантов.

Упаковка: должна обеспечивать защиту от света и воздуха, чтобы избежать окисления жиров.

Выбор качественного сливочного масла не должен быть сложной задачей. Потребители, вооруженные знанием о том, какие бренды предлагают натуральную и безопасную продукцию, могут избежать многих проблем, связанных с качеством пищевых продуктов. Росконтроль продолжит проводить исследования, чтобы обеспечить потребителей актуальной и полезной информацией, способствующей здоровому питанию.

