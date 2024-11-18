«Нет ни грамма настоящих сливок, сплошная пальма»: Роскачество озвучило черный список брендов сливочного масла
fermainbox.ru
В условиях растущих опасений относительно качества продуктов питания, сливочное масло не является исключением. По данным Росконтроля, потребители часто сталкиваются с фальсифицированными продуктами, что подрывает доверие к брендам и продукции.
Эксперты подготовили рекомендации по выбору качественного сливочного масла, чтобы помочь покупателям сделать осознанный выбор.
Основные опасения при покупке и как их избежать
- Фальсификация: замена натуральных сливок на растительные жиры является распространенной проблемой. Это не только снижает питательную ценность, но и может представлять опасность для здоровья из-за использования некачественных жиров.
- Несвежесть продукта: свежесть сливочного масла критически важна, так как она влияет на вкус и безопасность продукта. Покупатели должны проверять дату производства и срок годности.
Полезные советы при выборе сливочного масла:
- Ингредиенты: в составе должны быть только сливки и возможно небольшое количество соли. Наличие растительных жиров указывает на фальсификацию.
- Срок годности: натуральное масло не должно иметь длительный срок хранения, что является индикатором добавления консервантов.
- Упаковка: должна обеспечивать защиту от света и воздуха, чтобы избежать окисления жиров.
Выбор качественного сливочного масла не должен быть сложной задачей. Потребители, вооруженные знанием о том, какие бренды предлагают натуральную и безопасную продукцию, могут избежать многих проблем, связанных с качеством пищевых продуктов. Росконтроль продолжит проводить исследования, чтобы обеспечить потребителей актуальной и полезной информацией, способствующей здоровому питанию.
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