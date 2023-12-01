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Нереальное счастье: Володина назвала главного везунчика на ближайшие 20 лет — ему достанутся все лавры

Нереальное счастье: Володина назвала главного везунчика на ближайшие 20 лет — ему достанутся все лавры

razrisyika.ru

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Знаменитый астролог Василиса Володина рассказала, что в настоящее время у представителей одного знака зодиака начался период неземных счастья и удачи, который будет продолжаться 20 лет, сообщает pg11.

Согласно прогнозу, родившиеся под созвездием тельца встретят авторитетных, мудрых людей, которые станут поддержкой и опорой на пути к достижению целей. Более того, финансовое положение тельцов начнет стремительно улучшаться.

Представители земного знака смогут воплотить в жизнь все свои желания и обрести то, что заполучить, по их мнению, было невозможно.

Тельцы станут центром притяжения удачи, и их жизнь кардинально изменится в лучшую сторону. Астролог также заявила, что представители данного знака зодиака в ближайшем будущем начнут зарабатывать достаточное количество денег, чтобы в полную мощь наслаждаться жизнью.

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