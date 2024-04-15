Неработающим россиянам стоит приготовиться: начнется уже с 1 мая

Начиная с 1 мая 2024 года, в России будут реализованы значительные обновления пенсионной системы, направленные на повышение уровня жизни определенных категорий пенсионеров.

Одним из ключевых моментов станет введение доплаты в размере 7,5 тысячи рублей для пенсионеров, достигших восьмидесятилетия. Эта мера призвана обеспечить дополнительную финансовую поддержку старшему поколению.

Дополнительно будет произведена индексация пенсий для недавно ушедших на пенсию граждан, а также тех, кто предоставит подтверждение о недавнем приобретении стажа в апреле. Эти обновления в пенсионных начислениях пройдут автоматически через базу данных Социального фонда, исключая необходимость подачи дополнительных заявлений.

Также предусмотрены дополнительные выплаты для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы в размере 1,2 тысячи рублей, при условии наличия ухаживающего лица. Это направлено на поддержку тех, кто нуждается в ежедневном уходе.

Не менее важным является увеличение максимальной суммы гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям до 2,8 миллиона рублей. Данное решение удваивает защиту пенсионных активов, расширяя обеспечение и безопасность финансов граждан.

Эти шаги демонстрируют нацеленность российского правительства на улучшение благосостояния пенсионеров и обеспечение более стабильного и защищенного финансового будущего для старшего поколения.