Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Неработающим гражданам Российской Федерации стоит приготовиться: начнется уже с 1 мая

Неработающим гражданам Российской Федерации стоит приготовиться: начнется уже с 1 мая

stop-obman.ru

Подписаться в Telegram

В мае 2024 года в России вступят в силу изменения в законодательстве, нацеленные на улучшение пенсионного обеспечения.

Эти меры разработаны для повышения качества жизни пожилых граждан, предоставляя им расширенную финансовую поддержку.

Одним из заметных новшеств будет введение дополнительной ежемесячной выплаты в размере 7,5 тысячи рублей для граждан, достигших возраста 80 лет. Этот шаг направлен на улучшение финансового положения наиболее нуждающихся категорий пенсионеров.

Также запланирована индексация пенсий для новых пенсионеров 2024 года и для тех, кто успеет подтвердить новый трудовой стаж до конца апреля. Процесс обновления данных в базе Социального фонда РФ будет осуществляться автоматически, что исключит необходимость в индивидуальных заявлениях.

Особое внимание уделяется нуждам пенсионеров старше 80 лет и лицам с инвалидностью первой группы, которым необходим ежедневный уход. Предусмотрена дополнительная выплата в размере 1,2 тысячи рублей в месяц для лиц, осуществляющих уход за такими пенсионерами, что направлено на обеспечение их поддержки.

Кроме того, произойдет удвоение предельного размера возмещения по добровольным пенсионным накоплениям — с 1,4 до 2,8 миллионов рублей. Это усиление защиты пенсионных средств способствует обеспечению более устойчивого и защищенного финансового будущего для пенсионеров.

Эти обновления в пенсионной системе отражают серьезные шаги в сторону улучшения условий жизни пожилых граждан в России. Повышение размера пенсионных выплат и укрепление защиты пенсионных активов призваны создать более надежную финансовую базу для обеспечения достойной жизни пенсионеров в современных экономических условиях.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане назвали самые коррумпированные организации за 2023 год

Новости Татарстана

день назад

Татарстанская певица Лилия Хайруллина в 4 раз стала мамой

потравить тараканов в москве москва

Новости Татарстана

день назад

СМИ опровергли слухи, что Республика Татарстан готова выйти из состава России

Интересное в Казани

2 дня назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»

организация корпоративных мероприятий в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

5 часов назад

Фемактивистка из Казани увидела грудь в логотипе бренда мужской одежды

Новости Татарстана

день назад

В МЧС РФ по Татарстану объяснили причину включения сирены в Казани

Новости Татарстана

день назад

Американский производитель джинсов засудил предпринимателя из Казани

Новости Татарстана

7 часов назад

17 апреля на Татарстаном сбили украинский БПЛА
Новости Татарстана
10 часов назад

Татарстанцам рассказали, где можно приготовить шашлыки в майские праздники 2024

Татарстанцам рассказали, где можно приготовить шашлыки в майские праздники 2024

Новости Татарстана

6 часов назад

В Республике Татарстан сообщили об отсутствии последствий атаки дрона ВСУ

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани на улице Чапаева временно ограничат движение с 24 апреля

Новости Татарстана

8 часов назад

В Нижнекамске 17 апреля пройдет массовая проверка водителей

Новости Татарстана

8 часов назад

В Иннополисе неизвестный угрожал домофону убийством и показывал ему свой орган
Организация «Мисс Татарстан» проводит XXII Республиканский детский конкурс красоты и талантов «Мини-Мисс Татарстан-2023»
Новости Татарстана
3 часа назад

Организация «Мисс Татарстан» проводит XXII Республиканский детский конкурс красоты и талантов «Мини-Мисс Татарстан-2023»

Новости Татарстана

8 часов назад

Легковой автомобиль впечатался в большегруз в Казани

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане выявили учителя физкультуры с поддельным дипломом педагога

Новости Татарстана

10 часов назад

В 2024 году Узбекистан, Турция и ОАЭ дадут оценку Казани
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы