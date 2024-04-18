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Неработающим гражданам Российской Федерации стоит приготовиться: начнется с 1 мая

Неработающим гражданам Российской Федерации стоит приготовиться: начнется с 1 мая

mirtesen.ru

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В мае 2024 года в России начнут действовать значимые поправки в пенсионное законодательство, направленные на повышение благосостояния пожилых граждан.

Эти изменения затрагивают основные аспекты финансовой поддержки и предусматривают введение дополнительных выплат для уязвимых слоев населения.

Главные моменты пенсионной реформы:

  • Новая выплата для пенсионеров 80 лет и старше: Введение дополнительной ежемесячной выплаты в размере 7,5 тысяч рублей, направленной на поддержку самых старших категорий граждан.
  • Автоматическая индексация пенсий: Начиная с 2024 года, пенсии будут автоматически индексироваться, что обеспечит их соответствие уровню инфляции и повышению стоимости жизни. Это касается новых пенсионеров и тех, кто обновит свой трудовой стаж до конца апреля.
  • Процесс без бюрократии: Обновление данных в базе Социального фонда РФ теперь будет проходить автоматически, избавляя пенсионеров от необходимости подавать заявления вручную.
  • Увеличение выплат за уход: Пенсионеры старше 80 лет и лица с инвалидностью первой группы, которым требуется постоянный уход, могут рассчитывать на дополнительные 1,2 тысячи рублей в месяц, выплачиваемые тем, кто осуществляет уход.
  • Расширение пенсионных накоплений: Предельный размер возмещения по добровольным пенсионным накоплениям увеличивается вдвое — с 1,4 миллиона до 2,8 миллионов рублей, что обеспечит лучшую защиту накоплений в условиях экономической нестабильности.

Эти меры подтверждают стремление российского правительства улучшить условия жизни пожилых людей, укрепляя финансовую защиту и повышая уровень пенсионного обеспечения в стране.

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