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Неработающих россиян уведомили об изменениях: вот что их ждет уже с 1 мая

Неработающих россиян уведомили об изменениях: вот что их ждет уже с 1 мая

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С 1 мая в России планируется увеличение пенсий для определенных категорий граждан. Лицам, достигшим 80 лет, будет предоставлена доплата в размере 7,5 тысяч рублей. Это означает, что пенсионеры данного возраста будут получать ежемесячно дополнительные 7,5 тысячи рублей к своей пенсии, сообщают "Известия".

Кроме того, индексация пенсий будет возобновлена для пенсионеров, ушедших на пенсию в начале текущего года, а также для тех, кто предоставит дополнительные документы о новом трудовом стаже в апреле. Для получения этих изменений не требуется отдельного заявления.

Большинство изменений в социальном положении пенсионеров будет отражено в базе данных Социального фонда, и актуальная сумма выплат будет автоматически рассчитана на основе этой информации. Однако некоторые обстоятельства могут потребовать дополнительной проверки.

Например, пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы может быть предоставлена компенсационная выплата в размере 1,2 тысячи рублей, если найдется человек, готовый заботиться о них. Это означает, что пожилые пенсионеры или инвалиды первой группы, нуждающиеся в постоянной помощи, могут получить дополнительные 1,2 тысячи рублей, если найдется человек, готовый оказывать им необходимую поддержку. Если у пенсионера есть близкие, которые являются иждивенцами, размер доплаты составит треть от фиксированной выплаты.

Также принят закон о повышении предельного размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей. Это сделано с целью защиты добровольных пенсионных накоплений граждан. Тем самым, предельный размер гарантийного возмещения увеличен вдвое и составляет 2,8 миллиона рублей, что обеспечивает дополнительную защиту и страховое покрытие для сбережений граждан.

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