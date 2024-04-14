Неработающих россиян оповестили об изменениях: вот что их ждет уже с 1 мая

С 1 мая в России запланировано увеличение пенсий для некоторых гражданских категорий.

Лица, достигшие 80 лет, получат ежемесячную доплату в размере 7,5 тысяч рублей. Это предполагает, что пенсионеры данного возраста будут получать дополнительные 7,5 тысячи рублей к своей обычной пенсии, как сообщают "Известия".

Кроме этого, планируется восстановление индексации пенсий для тех, кто ушел на пенсию в начале текущего года, а также для тех, кто представит новые документы о дополнительном трудовом стаже в апреле. Для получения этих изменений необходимо будет подавать отдельное заявление.

Большинство корректировок в социальном обеспечении пенсионеров будет автоматически отражено в базе данных Социального фонда, и размер выплат будет рассчитан на основе этой информации. Однако некоторые ситуации могут потребовать дополнительного подтверждения.

Например, для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы может быть установлена компенсационная выплата в размере 1,2 тысячи рублей, если найдется человек, готовый помогать им. Таким образом, пожилые пенсионеры или инвалиды первой группы, нуждающиеся в постоянном уходе, могут получить дополнительные 1,2 тысячи рублей, если найдется человек, готовый предоставить необходимую помощь. При наличии близких родственников, являющихся иждивенцами, доплата составит треть от фиксированной суммы выплаты.

Также был принят закон об увеличении предельного размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей. Это было сделано с целью сохранения добровольных пенсионных накоплений граждан. Теперь предельный размер гарантийного возмещения удвоен и составляет 2,8 миллиона рублей, что обеспечивает дополнительную защиту и страховку для сбережений граждан.