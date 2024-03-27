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· Ульяна Сенько

Неприятный сюрприз уже с 1 апреля: в квитанции ЖКХ появится новая строка с тремя нулями

Неприятный сюрприз уже с 1 апреля: в квитанции ЖКХ появится новая строка с тремя нулями

stolicaonego.ru

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С первого апреля 2024 года жители России, установившие индивидуальные счетчики учета коммунальных ресурсов, столкнутся с нововведением в своих квитанциях.

Данная мера касается пересмотра объемов потребленных за прошлый год услуг, таких как вода и электричество.

В квитанциях появится дополнительная строка, отражающая результаты сравнения реального потребления с заранее утвержденными нормативами. В случае превышения этих норм, собственникам придется доплатить. Предполагается, что дополнительная оплата может составить от 1000 до 1500 рублей за квартиру, причем конкретная сумма будет зависеть от особенностей климата в конкретном регионе.

Эксперты советуют внимательно относиться к состоянию счетчиков и бережливо использовать ресурсы, чтобы избежать непредвиденных расходов. Настоятельно рекомендуется внедрять энергоэффективное оборудование и проводить утепление помещений для оптимизации потребления коммунальных услуг.

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