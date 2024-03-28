Неприятный сюрприз уже с 1 апреля: в квитанциях ЖКХ появится новая строка с тремя нулями
smartik.ru
Начиная с апреля 2024 года, владельцам квартир, оборудованных персональными приборами учета, предстоит столкнуться с новшествами в расчетах за коммунальные сервисы.
В платежных документах появится новая графа, отражающая итоги ежегодного аудита потребленных ресурсов. Данные изменения касаются пользователей индивидуальных счетчиков для измерения расхода воды, электроэнергии и других услуг.
Дополнительная оплата будет определена на основе сопоставления реального потребления с установленными лимитами. В случае превышения норм потребления, собственникам предстоит выплатить дополнительные средства, размер которых может колебаться от 1000 до 1500 рублей за квартиру, и зависеть от климатических особенностей местности.
Для минимизации финансовых затрат целесообразно обеспечить надлежащее функционирование счетчиков и рациональное использование коммунальных ресурсов, включая применение технологий экономии энергии и улучшение теплоизоляции жилых пространств.
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