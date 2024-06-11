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Непопулярные стиральные порошки, которые легко отстирают самые стойкие пятна на белье

Роскачество провело масштабное исследование стиральных порошков и выявило настоящих чемпионов по борьбе с загрязнениями.

dzen.ru

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Роскачество провело масштабное исследование стиральных порошков и выявило настоящих чемпионов по борьбе с загрязнениями.

Представляем пятёрку лучших, которые доказали свою эффективность в схватке даже с самыми сложными загрязнениями:

  1. Золото уходит Burti COLOR (5,48 балла): этот порошок не только беспощаден к пятнам от жира и крови, но и бережно сохраняет яркость цвета.
  2. Серебряным призёром становится Аист Колор (5,4 балла). Идеальный выбор для стирки цветного белья: эффективно борется с загрязнениями, безопасен для тканей и не даёт краскам потускнеть.
  3. Бронзу завоевывает Reflect (4,95 балла). Его суперсила – удаление различных видов пятен.
  4. На четвёртом месте с результатом 4,818 балла – Ecover. Этот порошок подходит тем, кто заботится об окружающей среде, ведь он создан на основе экологически чистых компонентов и отличается бережным отношением к тканям.
  5. Завершает пятёрку лидеров Frosch (4,741 балла). Рекомендуем его людям с чувствительной кожей – Frosch делает ставку на экологичность и безопасность.

Все представленные порошки получили высокие оценки не только за чистящие свойства, но и за бережный уход за тканями. Выбирайте лучшее и наслаждайтесь безупречной чистотой без вреда для ваших вещей!

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