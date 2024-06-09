Непопулярные стиральные порошки, которые легко отстирают самые сложные пятна

После проведения глубокого анализа различных стиральных порошков, эксперты Роскачества представили перечень пяти наилучших средств, которые успешно справляются с самыми сложными загрязнениями, включая даже пятна от жира и крови. В процессе воздействия на известные бренды порошков были отобраны лучшие из них.



Абсолютным лидером списка стал порошок Burti COLOR, достигший впечатляющего результата в 5,48 баллов. Его способность эффективно удалять загрязнения и сохранять яркость цветного белья получила высокую оценку.



Завоевав второе место, порошок Аист Колор с результатом 5,4 баллов покорил пользователей своей эффективностью и безопасностью для цветной стирки.



Третье призовое место удостоилось Reflect с результатом 4,95 балла, известный своей высокой эффективностью в удалении разнообразных пятен.



Ecover с результатом 4,818 балла был отмечен за свой экологически чистый состав и бережное воздействие на ткани.



В пятерку лучших также попал Frosch, показавший результат в 4,741 балла, и рекомендуемый как экологически безопасный и подходящий для чувствительной кожи.



Эти порошки были признаны наиболее эффективными и безопасными, обеспечивая не только качественную стирку белья, но и бережное отношение к тканям.