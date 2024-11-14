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Неожиданная и вкусная замена приевшегося всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его самым первым со стола

Когда речь заходит о новогоднем меню, классичес...

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Когда речь заходит о новогоднем меню, классический салат Оливье нередко возглавляет список неизменных блюд. Однако даже самые любимые традиции иногда требуют обновления. Салат «Киевский» приходит на смену всемирно известному «Оливье», обещая стать новой звездой праздничного стола.

Описание и ингредиенты:

Салат «Киевский» сочетает в себе изысканность и простоту. В его основе — курное филе, яйца, свежие огурцы, зеленый горошек и ароматные травы, заправленные нежнейшей домашней майонезной заправкой. Такое сочетание не только порадует гостей свежим вкусом, но и станет легким и менее калорийным вариантом в сравнении с традиционным Оливье.

Пошаговый рецепт:

  1. Куриное филе: отварите куриное филе до готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Яйца: отварные яйца нарежьте кубиками.
  3. Огурцы: свежие огурцы нарежьте тонкими полосками или кубиками для добавления хруста.
  4. Горошек: используйте консервированный зеленый горошек для сладости и текстуры.
  5. Зелень: мелко нарежьте укроп и петрушку для свежести и яркости вкуса.
  6. Заправка: смешайте домашний или качественный магазинный майонез с небольшим количеством горчицы для пикантности.

Подача и декор:

Смешайте все ингредиенты непосредственно перед подачей, чтобы салат оставался свежим и хрустящим. Украсьте блюдо веточками зелени и небольшим количеством паприки для яркого и праздничного вида. «Киевский» — это не только вкусно, но и красиво.

Салат «Киевский» готов стать новой кулинарной традицией на вашем праздничном столе. Этот рецепт легко адаптируется под любые предпочтения и уверенно заменит традиционные блюда, добавив изюминку в новогоднее меню. Гости не останутся равнодушными, а вы получите заслуженные аплодисменты за креативный подход к организации праздника.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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